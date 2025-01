Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha scritto su Panorama un editoriale sulla Juventus, sottolineando come il club bianconero starebbe stringendo per acquisire un terzino destro come Alberto Costa anziché tamponare l'emergenza che si è venuta a creare al centro del reparto arretrato. Della trattativa per il fluidificante portoghese ha scritto anche il giornalista Matteo Moretto.

Juventus, Capuano punge: 'Sanno da 100 giorni di dover sostituire Bremer ma il primo acquisto è un esterno'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un editoriale pubblicato sul portale di Panorama dedicato all'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus davvero vicina a chiudere il primo acquisto di gennaio, Alberto Costa: "Da oltre cento giorni la Juventus sa di dover sostituire il perno della sua difesa, ai box fino al fine della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Eppure la prima mossa del calciomercato invernale non sarà trovare il vice Bremer, ma portare a Thiago Motta un esterno difensivo destro per allungare le rotazioni sugli esterni".

Capuano ha continuato nel suo incipit sottolineando come il ds bianconero Cristiano Giuntoli stia portando avanti una strategia di mercato ben delineata e basata sull'acquisizione di calciatori giovani, dal cartellino non eccessivamente impattante dal punto di vista economico e che abbiano l'avallo del tecnico Thiago Motta.

Tutte peculiarità di cui disporrebbe Alberto Costa, che una volta arrivato alla Continassa, dovrebbe agire sulla destra al posto di Savona permettendo cosi ad Andrea Cambiasso di essere riportato sulla corsia dove meglio sa agire, ovvero quella di sinistra.

Capuano ha infine concluso il suo editoriale sottolineando come la Juventus starebbe lavorando su Ronald Araujo per tamponare l'assenza di Cabal ma la mossa effettuata dal tecnico dei blaugrana Flick di inserire l'uruguayano nella finale di Supercoppa di Spagna non favorirebbe le trattative per i bianconeri. Per questo secondo il giornalista Giuntoli potrebbe tornare su nomi già usciti come Hancko, o Fikayo Tomori.

Juventus, Moretto conferma: 'È fatta per Alberto Costa, il terzino arriverà per 14 milioni di euro bonus compresi'

Della trattativa tra la Juventus ed il Vitoria Guimaraes ha scritto anche il giornalista Matteo Moretto su X: "Fatta per Alberto Costa alla Juventus. Scambio di documenti in corso. Il terzino portoghese è atteso a Torino per le visite mediche.

Operazione a titolo definitivo. La cifra finale è intorno ai 14 milioni di euro bonus compresi". Secondo quanto riferito in seguito dal giornalista, il Vitoria Guimaraes si sarebbe riservato su Alberto Costa un 5% sulla futura rivendita.