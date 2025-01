Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic potrebbe essere ceduto già dalla sessione di calciomercato invernale iniziata a gennaio. Chirico ha poi parlato del derby della Mole e delle motivazioni che dovrebbe avere il Torino.

Chirico: 'Vlahovic è sul mercato e se si creerà l'occasione verrà ceduto già in questa sessione'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle assenze in casa Juventus ha detto: "Proprio nel derby mancherà un giocatore che è importante nonostante non stia facendo benissimo.

È importante, in quanto unico centravanti che ha la Juventus e quindi sarebbe stato buono poterlo utilizzare in un Derby giocato in casa del Torino. Ovviamente parlo di Vlahovic: il serbo però è sul mercato e si è visto dal muso lungo che aveva l'altro giorno quando è andato a farsi le visite al JMedical. Il motivo per cui salterà la gara coi granata è soltanto a causa di un affaticamento muscolare e dunque contro la squadra di Vanoli spazio ad uno tra Yildiz e Nico come falso 9. Detto questo sottolineo che se si creeranno le condizioni per poter vendere Vlahovic verrà ceduto già in questa sessione e di sicuro andrà sul mercato a giugno".

Chirico si è poi spostato sul derby della Mole: "Il Toro questa gara sente di potersela portare a casa o quanto meno pensa di non perderla, vista la pareggite della Juventus.

Non è un caso che Vanoli in conferenza stampa ha detto che farà di tutto per battere la formazione bianconera e poi anche i tifosi granata si sono presenti all'allenamento a porte aperte al Filadelfia per l'ultima rifinitura della vigilia per caricare la squadra. Presente anche il presidente Urbano Cairo che ha voluto fare un incontro con i suoi ragazzi e fargli un discorso per appunto esaltarli.

Ovviamente sperano di poter vincere visto che stiamo per arrivare all'anniversario dei 10 anni dall'ultima vittoria del Toro in un derby, quello del 2015 con i gol di Darmian e di Quagliarella".

I tifosi rispondono a Chirico: 'I veri derby erano quelli degli anni '80'

Le parole di Chirico, specie quelle sul derby, hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi sul web: "I veri derby sono quelli degli anni 70 in particolare anni 80 quando andavo in curva Filadelfia, c'era un atmosfera speciale, bandiere, tamburi, fumogeni, emozioni indescrivibili, partite senza pronostico, c'è stato un periodo dove chi passava in vantaggio perdeva sempre, il vero calcio, la vera Juve, anche le coppe le assaporavi diversamente" sostiene un utente nostalgico su Youtube. Un altro riferendosi al discorso Vlahovic scrive laconicamente: "Il serbo è assente anche quando è presente".