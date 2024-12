Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato della Juventus, affermando che nella prossima estate quasi certamente metterà in vendita Dusan Vlahovic. Secondo Chirico inoltre il club bianconero sarebbe sulle tracce di Fikayo Tomori del Milan per gennaio.

Juventus, Chirico non ha dubbi: 'Lo posso mettere per scritto, Vlahovic verrà messo sul mercato a giugno'

"Lo posso mettere per scritto, Vlahovic verrà messo sul mercato a giugno" questo è quanto riferito da Marcello Chirico ai microfoni del canale Youtube di Calciomercato.it. Il giornalista ha proseguito spiegando: "Le parti non trovano un accordo per andare avanti insieme e c'è tensione, la si può evincere anche dalle scenate isteriche che il serbo a volte commette.

Poi Motta a fine partita può dire quanto gli pare che il centravanti ha giocato bene, ma la spaccatura c'é ed origini dalle parole che Vlahovic ha usato con la nazionale serba".

Chirico si è poi focalizzato sul mercato: "Un difensore arriverà di sicuro entro il 15 gennaio e verso la fine del mese probabilmente arriverà anche il secondo stopper. Sul fotofinish eventualmente e se si creano le condizioni potrebbe giungere anche l'attaccante. Il favorito per la retroguardia? So che Giuntoli sta scandagliando il mercato ma le disponibilità finanziare sono limitatissime. Dunque o la società lo aiuterà con liquidità fresca o dovrà fare tutto da solo e in questo caso le cessioni di Fagioli, Mbangula e Milik potrebbero aiutare".

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Di Hancko se ne parla tantissimo, ma bisogna capire se il Feyenoord lo lascerà andare via. Terrei sotto traccia la pista che invece porta a Tomori: col Milan infatti c'è un buon rapporto dall'affare Kalulu ed il difensore francese ad oggi è scontento di quanto adoperato poco da Fonseca.

Un fattore su cui il ds toscano punta forte per scegliere i calciatori".

Chirico ha infine chiosato parlando dell'ultima vittoria ottenuta dalla Juve in campionato col Monza: "Era obbligatoria, soprattutto dopo tutti i passi falsi che avevano fatto in precedenza. Non credo sia un trionfo scaccia crisi per il semplice motivo che abbiamo visto ancora cose che non ci piacciono, come una difesa ballerina.

Poi per carità la scusa di Bremer regge in extremis ma anche senza il brasiliano devi comunque organizzarti ed avere una retroguardia che non conceda come col Monza. Nel secondo tempo non vi nascondo che temevo arrivasse l'ennesimo pareggio".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Vlahovic avremmo dovuto venderlo già la scorsa estate'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Se Vlahovic va via a giugno ce già l'attaccante: Jonathan David; va in scadenza e si può prendere a zero. Per me è un ottimo giocatore e vale la pena prenderlo" sostiene un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Condivido in pieno il pensiero di Marcello su Dusan Vlahovic. L'avremmo dovuto vendere già questa estate".