Secondo le ultime di Calciomercato rivelate su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, la Juventus non avrebbe ancora abbandonato la pista per Fikayo Tomori, difensore inglese attualmente in forza nel Milan. Stando alla giornalista, la società rossonera potrebbe infatti cedere il calciatore per circa 30 milioni di euro.

La giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube riferendo l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juve pronta a tornare alla carica per un difensore già accostato ai bianconeri nel recente passato: "La Juventus non ha ancora rinunciato a Tomori e a questo punto potrebbe accelerare e cercare di impostare in maniera più decisa la trattativa con il Milan.

Bisognerà vedere che cosa vuole fare la società rossonera, perché si è appena fatto male Thiaw e sarà necessario capire anche se Conceicao vorrà privarsene. Diciamo però che da quanto mi risulta il Milan deve vendere per far cassa e di fronte ad un'offerta di 30 milioni, la cifra che valuta Tomori, potrebbe lasciare andare l'inglese".

La giornalista ha proseguito: "La Juventus è disponibile a trovare una formula con un prestito oneroso più un diritto di riscatto condizionato a determinati obiettivi per arrivare appunto ad una cifra sui 30-35 milioni che è quella che vuole il Milan. Il problema di Giuntoli non è legato al bilancio, perché ha comunque il margine di manovra per poter fare delle operazioni in entrata, ma alla possibilità di dilazionare il pagamento.

Vedremo dunque se il Milan accetterà la proposta dei bianconeri".

Della Valle ha poi concluso il suo video parlando del pareggio per 1 a 1 tra la Juventus e l'Atalanta: "La gara è andata decisamente meglio rispetto alle ultime, al netto del fatto che poi il pareggio è arrivato anche in casa di una squadra che è davanti alla Juventus in classifica e soprattutto è pretendente per lo scudetto, anche se sta attraversando sicuramente un momento di calo.

Quindi la Juventus continua nel trend positivo degli scontri diretti, non ne ha ancora perso uno almeno non in campionato, però non li vince nemmeno. Stringendo credo che la differenza l'abbiano fatta i cambi, nel senso che la Juventus è andata in vantaggio e ha giocato secondo me meglio dell'Atalanta per gran parte del match.

Poi però Gasperini l'ha rimessa in piedi mettendo dentro Retegui e Samardzic mentre la Juve in panchina non aveva granché a disposizione".

Juventus, i tifosi rispondono alla Della Valle: 'Tomori profilo secondario al livello di Gatti'

L'indiscrezione di Fabiana Della Valle ha catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Se assaltiamo Tomori siamo proprio disperati. È un profilo di secondo piano, una riserva di lusso, livello Gatti per intenderci" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Trenta milioni per Tomori? Kalulu acquisto incredibile per qualità-prezzo ma l'inglese anche no".