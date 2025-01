Secondo quanto riferito sul proprio sito da Gianluca Di Marzio, il Manchester United non avrebbe intenzione di aprire a un prestito di Joshua Zirkzee, centravanti che seguirebbe la Juventus. Stando invece a quanto riportato dal giornalista Paolo Laganà su X, il club bianconero potrebbe mettere sul mercato Douglas Luiz.

Di Marzio: 'Il prestito di Zirkzee è un'ipotesi che lo United non prende in considerazione'

Joshua Zirkzee è uno dei nomi che sta orbitando con maggiore insistenza attorno all'universo Juventus ma secondo quanto scritto sul proprio sito internet dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Manchester United non avrebbe intenzione di cedere l'olandese alle condizioni dettate dai bianconeri: "L'idea di Giuntoli è quella di prendere l'olandese in prestito, ma stando anche a quello che ci dicono i colleghi Oltremanica, i Red Devils hanno speso parecchio per prelevare Zirkzee dal Bologna per cui quella del prestito è un'ipotesi che almeno al momento non prendono in considerazione".

Se questa voce venisse confermata allontanerebbe quasi definitivamente l'olandese dal club bianconero. Apparirebbe infatti davvero complesso pensare la società - già oberata dalle spese - possa spendere a gennaio 40 milioni di euro, l'attuale valutazione di Zirkzee.

Ecco perché alla Juventus si potrebbero far strada altre alternative per trovare un attaccante per gennaio come quella, seppur complicata, che vorrebbe Dusan Vlahovic al PSG in cambio di Randal Kolo Muani, centravanti francese ai margini del progetto di Luis Enrique.

Tra i nomi considerati dal ds Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Niclas Fullkrug, bomber tedesco che potrebbe lasciare il West Ham per 15 milioni di euro.

Paolo Laganà ipotizza la partenza di Douglas Luiz

La Juventus sarebbe al lavoro non solo per acquisire dei calciatori ma anche per diluire una rosa composta da troppi elementi sotto rendimento. Tra questi ci sarebbe anche Douglas Luiz, centrocampista sudamericano che secondo quanto riportato su X dal giornalista Paolo Laganà potrebbe partire nei prossimi giorni.

"La Juventus ha aperto alla cessione di Douglas Luiz. Il brasiliano a Torino è scontento e gradirebbe tornare in Premier League. I bianconeri, sono pronti a lasciarlo partire, ma soltanto per offerte a titolo definitivo".

Douglas Luiz avrebbe attratto l'attenzione del Manchester City di Pep Guardiola, che però lo vorrebbe soltanto in prestito per far fronte all'assenza per infortunio di Rodri.

Juve, i tifosi rispondono a Laganà: 'Fatico a credere a questa rivoluzione per gennaio'

Le indiscrezioni rivelate da Laganà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Troppe voci in giro. Fatico a credere che si possa rivoluzionare mezza rosa, a gennaio, rischiando la zona Champions e la qualificazione al turno successivo in Coppa", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Abbiamo sbagliato calciatore della Premier, McTominay costava la metà ma Giuntoli pensava alle plusvalenze, Conte a vincere".