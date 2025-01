Ronald Araújo ha detto sì alla Juventus, questa è l'ultima indiscrezione di Calciomercato che circola riguardo ai bianconeri, alla ricerca "disperata" di almeno due difensori che possano da una parte rimpiazzare Bremer e Cabal e dall'altro attutire l'addio di Danilo.

Il calciatore uruguaiano è in uscita dal Barcellona, dove ha giocato poco quest'anno, a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi per 146 giorni complessivi, da luglio a dicembre 2024. Per lui, quest'anno nessuna presenza in Liga.

Calciomercato Juventus, c'è l'accordo con Araújo, ma manca quello col Barcellona

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico bianconero, avrebbe puntato sul classe 1999 blaugrana per una serie di fattori. In primis la duttilità, dato che può agire sia come difensore centrale che come terzino destro. In secondo luogo, la formula di acquisto, dato che il club spagnolo sembra disponibile ad aprire a un prestito per un calciatore il cui contratto scadrà nel giugno del 2026. La valutazione a prezzo pieno è di 50 milioni di euro, ma i bianconeri puntano a un prestito con diritto di riscatto a molto meno da chiudersi già nelle prossime ore.

Se a questo si aggiunge che il Barcellona ha a sua volta un disperato bisogno di liberare spazio salariale per poter (ri)tesserare Dani Olmo.

Ben si comprende come la trattativa potrebbe davvero andare in porto.

Araújo vanta 151 gare complessive con il Barcellona, condite da 8 gol e 6 assist messi a referto. Per lui anche 17 gare disputate in carriera in UEFA Champions League.

Per l'attacco, Giuntoli sta tentando l'all-in su Zirkzee

Se Araújo potrebbe essere il primo rinforzo della sessione invernale, il lavoro di Giuntoli non si fermerà al solo settore difensivo.

Il terzo infortunio occorso a Milik in appena 5 mesi costringe la dirigenza a prelevare almeno un profilo anche per il settore avanzato, con Joshua Zirkzee del Manchester United numero uno della lista.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la Juventus abbia aperto all'ipotesi dell'acquisto a titolo definitivo, ma solo in prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato in più soluzioni.

Thiago Motta vorrebbe l'ex Bologna per poterlo collocare alle spalle di Dusan Vlahovic e avere finalmente a disposizione quel calciatore che sappia legare il gioco unendo centrocampo e attacco e consentendo a tutta la manovra offensiva di diventare più efficace e armoniosa.

L'accordo tra i bianconeri e l'entourage del calciatore sarebbe già stato trovato, tenendo presente che in Inghilterra l'olandese guadagna circa 3,5 milioni di euro netti l'anno.