Nelle scorse ore lo speaker Edoardo Mecca ha scritto su X un messaggio dedicato alla Juventus e alla scelta effettuata da Thiago Motta di togliere dal campo nella semifinale con il Milan Dusan Vlahovic. Lo stesso Mecca ha poi analizzato i motivi per i quali i bianconeri starebbero faticando in questa stagione.

Mecca in controtendenza: 'Vlahovic col Milan è stato nullo in avanti, era impossibile tenerlo in campo'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X a seguito delle polemiche che si sono scatenate dopo la sostituzione di Dusan Vlahovic effettuata da Thiago Motta nella semifinale di Supercoppa persa dalla Juventus col Milan: "Voglio bene a Vlahovic e l’ho sempre difeso.

Sempre. Ma col Milan era impossibile non toglierlo dal campo. Ha sbagliato ogni giocata, non ha tenuto mezzo pallone e in avanti è stato nullo. Tra l’altro il non riuscire mai a tenere palla ti fa perdere dei tempi di gioco determinanti. Secondo me è un ottimo attaccante ma evidentemente è in sfiducia totale. L’aspetto davvero grave è il non avere un sostituto. Errore imperdonabile per una squadra che gioca tante competizioni".

Mecca analizzando poi le ragioni per le quali la Juventus sta affrontando un momento complicato in stagione ha scritto: "La Juve ha un gruppo molto giovane, potenzialmente forte, ma inesperto. La non esperienza ti porta a fare errori grossolani di campo che con il tempo possono essere corretti ma la cosa grave è che, rispetto ad inizio stagione, appena si subisce un gol si legge il terrore negli occhi della squadra.

Per dimostrare di essere grande devi avere carattere e quello può dartelo solo l’allenatore, che ha le sue responsabilità. Sveglia a tutti perché adesso arriva il momento cruciale della stagione".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Ogni volta che lo toglie la squadra gioca peggio'

Le parole di Mecca, specie quelle su Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Che non abbia tenuto mezzo pallone è falso, così come dire che abbia giocato bene.

Ha sbagliato tanto, ma teneva basso il Milan. Appena è uscito i centrali più liberi si sono alzati, così come i terzini e tutto il baricentro dei rossoneri" sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Tatticamente invece è stata una scelta illogica e sbagliata. Uguale contro la Fiorentina domenica scorsa. Dusan pur giocando male ma in campo fa salire la squadra e tiene i centrali impegnati.

Cosa che non ha Nico come caratteristiche".

Un altro ancora aggiunge: "Ogni volta che l'ha tolto la squadra ha fatto peggio e uguale. Dopo 10 volte un allenatore non testardo come un mulo dovrebbe vederle certe cose. Poi che Vlahovic abbia giocato malissimo non ci sono dubbi".