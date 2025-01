Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Nicolino, il tecnico della Juventus Thiago Motta sarebbe preoccupato dalla tenuta mentale piuttosto labile che avrebbe mostrato in queste ultime settimane la squadra. Nicolino ha poi commentato le indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero il club piemontese particolarmente attivo in questa finestra invernale di trattative.

Nicolino: 'Motta sarebbe giustamente preoccupato della tenuta mentale della squadra'

Il giornalista sportivo Mirko Nicolino ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale segnala quello che sarebbe lo stato d'animo del tecnico della Juventus dopo un periodo non brillantissimo per il club bianconero: "Thiago Motta sarebbe (giustamente) preoccupato dalla tenuta mentale della squadra.

Lo aveva detto anche subito dopo la sconfitta in Supercoppa: "A questa squadra manca carattere". In pochi mesi disintegrata un'altra delle narrazioni della storia recente: "Basta con questa storia mentale, le squadre vanno allenate, bisogna solo fare tanti schemi e triangoli di prima in allenamento e tutto si sistema"

Nicolino si è poi detto scettico dei tanti profili che stanno venendo accostati alla Juventus per questo mercato di gennaio: "Sono venuti fuori fin qui 14 nomi per l'attacco, 23 per la difesa: al momento non c'è alcuna trattativa in entrata con definizione imminente per la Juventus. Difficile accada qualcosa da qui al derby".

Il giornalista riferendosi poi all'evolversi della situazione di Danilo ha scritto: "Dopo i giorni di vacanza goduti mentre gli ormai ex compagni erano impegnati in Supercoppa, Danilo è rientrato a Torino per riprendere ad allenarsi alla Continassa ma a parte, visto che è stato rimosso dal gruppo [VIDEO], così come già successo in estate ad altri tesserati della Juventus".

Juventus, i tifosi rispondono a Nicolino: 'Se un allenatore è forte riesce a entrare nella testa dei calciatori'

Le parole di Nicolino, specie quelle su Motta e sulle preoccupazioni del tecnico bianconero, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Peccato che se un allenatore è veramente bravo e forte riesce ad entrare nella testa dei giocatori e quindi a trasmettere carattere e mentalità (Motta in sei mesi non solo non ci è riuscito ma ora ha anche mezzo spogliatoio contro credo), basti vedere Conceicao", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "A mio parere personale è un equilibrio mentale sottile dato da tutto l’ambiente che hanno attorno, societario compreso. Una squadra funziona bene quando si sente all’interno di un ambiente ovattato, solido (non solo dal punto di vista economico). Poi c’è anche tutto il resto".