Proseguono incessanti i rumor di mercato attorno alla Juventus.

Per cercare di finalizzare i primi nuovi acquisti, Cristiano Giuntoli sta cercando di reperire i fondi necessari attraverso delle cessioni mirate. In bilico ci sono Arthur, Nicolò Fagioli e Danilo, con il secondo al centro di un duello di mercato che vede coinvolti il Napoli e alcuni club della Premier League.

Sul brasiliano ex Barcellona si segnala invece l'interesse del Betis Siviglia: discorso diverso, infine, per quello che fino a poco tempo fa era il capitano della squadra, Danilo, per il quale i bianconeri non hanno ancora trovato un club disposto a saldare l'indennizzo da 2,5 milioni richiesto.

Marsiglia, Napoli e club inglesi su Fagioli

Fagioli ha diversi estimatori sia in Italia che all’estero. Il Napoli, dove troverebbe Giovanni Manna, ex dirigente juventino, è interessato al suo profilo, così come alcuni club della Premier League e il Marsiglia in Francia.

Anche se il giocatore preferirebbe restare alla Juventus, una proposta intorno ai 25 milioni di euro potrebbe convincere il club a cederlo, soprattutto perché si tratterebbe di una plusvalenza totale trattandosi di un prodotto del vivaio.

La parabola dell'annata in corso per Fagioli è stata più che particolare: partito in pompa magna, rinfrancato anche dal rientro definitivo in squadra in seguito alla squalifica per il calcio scommesse, Thiago Motta gli ha concesso un ampio spazio che lui ha saputo meritarsi sul campo con ottime prestazioni.

Su tutte quella fornita a Lipsia nel 2-3 con cui i bianconeri si sono imposti in trasferta in rimonta e in 10 uomini. Dopo però qualcosa si è rotto: Fagioli ha giocato sempre meno, complice anche l'ascesa di Thuram, e il livello delle sue prestazioni è progressivamente calato. La sua avventura a Torino sembra ormai terminata.

Arthur richiesto dal Betis Siviglia, la cessione di Danilo non si sblocca

Venendo ad Arthur e Danilo la situazione legata alle loro cessioni appare bloccata. L'ex Barcellona è seguito sempre dal Betis Siviglia che però non intende prelevarlo a titolo definitivo: gli spagnoli puntano a un prestito con parte dell'ingaggio da oltre 5 milioni pagato dalla Juventus.

Il contratto di Danilo scadrà invece nel giugno del 2025, la società l'ha posto fuori rosa e aspetta una proposta da almeno 2,5 milioni di euro per lasciarlo partire 6 mesi prima della natura scadenza. Su di lui come risaputo c'è il Napoli che però vorrebbe acquisirlo a zero.