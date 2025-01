Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineato come il vero progetto della Juventus sarebbe quello di avere una squadra sostenibile a livello economico. Tolomei ha poi commentato il KO incassato per 2-1 col Napoli dai bianconeri.

Tolomei punge: 'L'unico vero progetto è quello della sostenibilità'

Il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X sulla Juventus e su quello che sarebbe il principale obiettivo degli uomini che compongono la dirigenza bianconera: "L’unico vero “progetto” è quello della sostenibilità.

Il risultato sportivo non è più principio imprescindibile per storia e blasone, ma importante fondamentalmente perché subordinato al fatturato: se vinci guadagni, se guadagni metti a posto i conti e poi compri. Non vinci? Non compri. Vai male? Vendi. Nessuna tragedia".

Tolomei ha continuato: "Questa dirigenza è stata messa lì appositamente per far quadrare i conti, questo DS per tentare di essere competitivi anche con talenti che non prevedano aste al rialzo e questo allenatore per provare a esserlo da subito… ma in grado di gestire anche una squadra eventualmente molto giovane, poco conosciuta e senza coppe. Escludendo cataclismi, fino a nuovo ordine, ogni pezzo del puzzle è legato a doppio filo con l’altro, la manna non è sul collo di nessuno.

Piaccia o non piaccia, condivisibile o meno condivisibile, questa è la Juve di oggi e di domani"

Tolomei commentando la sconfitta della Juventus per 2-1 col Napoli ha poi scritto: "Tra momento storico della stagione, sviluppo della partita, importanza della stessa, atteggiamento, carattere, errori banali tecnici e tattici e i tanti cambi di livello disponibili nel 2 tempo, per me quello col Napoli è il risultato più inquietante della stagione.

E il vero “dramma” è che sopra Motta e il gruppo squadra non ci sia nessuno per attributi, attitudine e DNA che farà tremare polsi e ginocchia, oltre a due orecchie così, a tutti quanti, uno per uno, attaccati al muro. Quel che rimane della Juve è davvero poca roba… e il pesce puzza sempre dalla testa, oggi come ieri".

Juventus, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Se volevi essere competitivo non dovevi prendere Motta'

Le parole scritte da Tolomei hanno catturato l'attenzione di una vasta platea di tifosi bianconeri sul web: "A questo punto invece di spendere 40, 50 o 60 milioni per tre giocatori, spendevi la metà con acquisti più funzionali senza il "nome". Il progetto deve essere credibile. Se in nome della sostenibilità fai queste spese poi le "pretese" di competitività sono inevitabili", sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Se volevi un allenatore in grado di essere competitivo subito non dovevi prendere Motta. L'errore sta tutto qua e purtroppo è un errore che costa a noi altri anni di anonimato".