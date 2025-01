Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha usato parole davvero forti nei confronti di Thiago Motta e delle due dichiarazioni rilasciate nel post della gara persa contro il Napoli per 2-1. Per Gramellini infatti, sarebbe inaccettabile sentire il tecnico di una squadra blasonata come la Juventus attaccarsi a scuse e pretesti per giustificare una sconfitta meritata.

Luca Gramellini: 'Sentire Thiago Motta accampare scuse come le partite ravvicinate mi ha mandato su tutte le furie'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video nelle scorse ore sul proprio canale Youtube criticando duramente il tecnico della Juventus Thiago Motta: "Ho letto le sue dichiarazioni e sono andato su tutte le furie.

Non è ammissibile che all'allenatore della Juventus gli venga permesso di parlare come ha parlato Thiago Motta. Siamo una roba indecorosa e a me sentire la guida della formazione bianconera che accampa scuse come quella delle partite ravvicinate, come quella dell'assenza di coppe infrasettimanali per il Napoli mi fa letteralmente venire il voltastomaco".

Gramellini ha continuato: "Mi sembra di essere tornato ai tempi di Sarri quando accampava le scuse del calendario, di questo o di quell'altro. Io non tollero che quando fai uno schifo come hai fatto nel secondo tempo accampi la benché minima scusa, devi a testa bassa chiedere scusa ai tifosi e assumerti le tue responsabilità. Tu e tutti quelli che sono andati in campo".

L'opinionista ha proseguito: "Ho sentito dire a Motta che sono sei anni che a Napoli non vince nessuno, ma siamo impazziti? Sono sei anni che perdiamo al Maradona e allora che cosa vuol dire? che se cambiamo allenatore, il prossimo che arriva avrà la scusa di dire che tutti quelli prima di lui hanno perso contro la formazione partenopea?

Per questo dico che se la società questa volta non interviene e mette l'allenatore davanti alle sue responsabilità sarà tutta fuffa. Ma mi domando chi potrà dire qualcosa all'italo brasiliano e quando dicono che il pesce puzza dalla testa purtroppo hanno ragione".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Col Napoli mi sono vergognato di tifare questa squadra'

Le parole di Gramellini hanno catalizzato l'attenzione di centinaia di tifosi bianconeri sul web: "Ieri mi sono vergognato di essere juventino. Dopo tre anni di nulla cosmico prendiamo Motta e Koopmeiners per risollevarci e questi due sono il peggio del peggio" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma siamo sicuri che Motta sia l'allenatore giusto per questa Juve? I dubbi crescono e non si può andare avanti in questo modo. Cerchiamo una svolta prima che sia troppo tardi".