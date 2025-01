Il futuro di Nicolò Fagioli è sempre più incerto. Dopo mesi di indiscrezioni, la Juventus sembra pronta a cedere il centrocampista in questo mercato di gennaio, ma le offerte concrete faticano ad arrivare. Ad interessarsi a lui in questi giorni è stato l’Olympique Marsiglia, che però vorrebbe il giocatore classe 2001 in prestito secco, mentre i bianconeri lo vorrebbero cedere solo di fronte a un'offerta a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

L’Olympique Marsiglia su Fagioli, si valuta la formula giusta

Nel corso degli ultimi giorni i rumor di mercato attorno a Nicolò Fagioli sono aumentati, dopo un accostamento alla Fiorentina e al Parma, a fare la mossa più concreta è stato l’Olympique Marsiglia.

Il club francese, con il direttore sportivo Mehdi Benatia - ex calciatore bianconero - pare molto interessato al centrocampista italiano e ha messo sul piatto un prestito secco, mentre la Juventus chiede un obbligo di riscatto per assicurarsi un futuro guadagno. L’accordo quindi pare ancora lontano, ma le trattative sono in corso e non è escluso che nei prossimi giorni le parti possano avvicinarsi.

Per Fagioli ci sarebbero stati negli scorsi mesi anche diversi sondaggi dalla Premier League, ma nessun club inglese alla fine è uscito allo scoperto in maniera concreta. Una chiamata sarebbe arrivata anche dall'Arabia, ma l'idea di trasferirsi nel paese saudita non convince Nicolò che preferirebbe proseguire in Europa.

I numeri della prima parte di stagione di Fagioli in bianconero

Nel campionato 2024-2025 Nicolò Fagioli con la Juventus è sceso in campo in 17 gare, collezionando 4 ammonizioni. In totale il centrocampista bianconeri ha maturato 564' minuti di gioco. In particolare è partito titolare in 5 match, subentrando invece per 12 volte a gara in corso.

Nel corso dell'ultima gara disputata dalla Juventus, quella persa al Maradona contro il Napoli per 2-1, il centrocampista non ha giocato, rimanendo per tutto il corso della gara in panchina.

Cenni di carriera di Fagioli

Cresciuto calcisticamente prima nel Piacenza e poi nella Cremonese, Fagioli ha fatto il suo esordio nei professionisti tra le file della Juventus Next Gen nel 2018, prima di tornare in prestito nel 2021 a Cremona, contribuendo alla promozione in Serie A dei grigiorossi.

Tornato in prima squadra a Torino nell'estate del 2022, il centrocampista italiano non ha fornito fin qui un rendimento continuo né con Massimiliano Allegri in panchina, né con Thiago Motta.