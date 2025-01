Nelle scorse ore l'ex calciatore Marco Amelia ha parlato ai microfoni di TV Play della Juventus e di Dusan Vlahovic, sottolineando come il serbo potrebbe fare meglio di quanto sta facendo se inserito ad esempio negli schemi dell'Inter. Secondo invece quanto riferito a Tutti Convocati dall'ex calciatore Aldo Serena, il classe 2000 avrebbe delle difficoltà a causa della mancanza di fiducia che percepirebbe dal tecnico Motta.

Juve, Amelia: 'Vlahovic? Messo in un contesto come quello dell'Inter renderebbe meglio'

L'ex portiere Marco Amelia è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play e parlando delle difficoltà che sta attraversando Dusan Vlahovic alla Juventus ha detto: "Vivere certe realtà è difficile per alcuni giocatori ed il caso di Kean è emblematico.

In club come Juve, Milan o Inter si aspettano sempre la perfezione, un gol a partita. La difficoltà di alcuni sta nel sopportare la critica e reagire in campo. Vlahovic ad esempio fa un po’ di fatica. Non è valorizzato dal sistema di gioco, messo in un contesto come quello dell’Inter renderebbe meglio".

Amelia riferendosi poi al Milan e al suo neo tecnico ha sottolineato come Conceicao abbia riscosso successo nelle squadre in cui ha militato proprio per il suo approccio cosi diretto. Uno stile che per l'ex portiere era proprio quello di cui aveva bisogno lo spogliatoio rossonero al quale il lusitano è riuscito a dare immediatamente nuovi input e stimoli.

Parlando infine di tattica, Amelia ha sottolineato come nel calcio moderno e ai massimi livelli la vittoria sia l'unica cosa che conta realmente e per questo gli allenatori dei top club sono chiamati a mettere in secondo piano aspetti come il bel gioco per tentare di valorizzare al massimo i calciatori presenti in rosa ed alzare trofei.

Per questa ragione secondo l'ex portiere un mostro sacro come Guardiola avrebbe abbandonato l'idea del famigerato "Tiki Taka" per basare la sua squadra su un centravanti puro come Haaland.

Juventus, Serena: 'La fiducia è importante e se vedi il tuo allenatore che non ti stima non sei tranquillo'

Di Dusan Vlahovic e del suo percorso tortuoso con la Juventus ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati anche l'ex calciatore Aldo Serena: "La fiducia e sentirsi protagonista in un contesto è fondamentale, se vedi il tuo allenatore che non ti stima non sei tranquillo, questa è una parte che l'allenatore dovrebbe allenare, se stesso: inserire la chiave giusta per ognuno, uno non vale l'altro".

Su quanto accaduto tra Conceicao e Calabria nel post di Milan-Parma Serena ha poi detto: "Quella sceneggiata ce la potevamo risparmiare: le tensioni sono elevate, ma un allenatore deve mantenere sempre una certa dose di calma, anche se Conceicao è stato ingaggiato per dare un cambio di passo, non vanno superati certi limiti".