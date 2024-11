Negli ultimi giorni, si sono incrementate le indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus. A parlarne è il giornalista sportivo Mirko Nicolino, in un recente articolo pubblicato su Bianconeranews.it. Come ha sottolineato il giornalista, dopo essersi allontanato dalla società e trasferitosi in Olanda per motivi di lavoro, l'ex numero uno della Vecchia Signora è tornato a far parlare di sé, non solo per il suo amore per la Juventus ma anche per la sua insoddisfazione riguardo al modo in cui è terminata la sua esperienza.

L'ex presidente Agnelli vuole ritornare alla Juventus

"Andrea Agnelli vuole riprendersi la Juventus e sta già lavorando per porre le basi alla scalata", ha scritto Mirko Nicolino nel suo articolo pubblicato su Bianconeranews.it

Agnelli, considerato uno dei presidenti più vincenti nella storia della Juventus, è noto per il suo legame ai colori bianconeri. Secondo alcune fonti, starebbe pianificando una strategia per riconquistare il potere all'interno del club, che come dice Nicolino nell'articolo, "gli è stato sottratto come una sorta di colpo di stato". L'ex presidente starebbe lavorando alla ricerca di investitori stranieri.

Un piano a lungo termine

Le mosse di Agnelli sembrano essere strategiche e ben ponderate.

Non è solo questione di tornare al vertice in tempi brevi; si tratta di un percorso che richiederà tempo e molta preparazione. L'ex presidente starebbe anche contattando manager e personalità influenti nel mondo imprenditoriale per supportare il suo progetto di ritorno, dimostrando di avere già una rete di contatti da sfruttare.

Come dichiara Nicolino, Agnelli sa che riprendersi la Juventus non sarà un compito semplice, specialmente in un contesto complesso come quello attuale, con il club che naviga in acque turbolente sia sul piano sportivo che finanziario. Tuttavia, il suo attaccamento al club e il desiderio di riconquistare la leadership sembrano motivazioni forti.

La Juventus di Cristiano Giuntoli

Intanto la strada della Juventus è tracciata e si basa sulla sostenibilità finanziaria e la competitività sportiva. Il Football Director della società bianconera sta lavorando in questa direzione con l'obiettivo di alleggerire un monte ingaggi pesante. Intanto è stato integrato da qualche settimana nello staff dirigenziale Giorgio Chiellini, nominato nuovo Head of Football Institutional Relations, un ruolo che segna il suo ingresso in un percorso manageriale all'interno del club.

L’ex capitano bianconero sta lavorando a stretto contatto con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, occupandosi di rappresentare la Juventus nelle relazioni con le istituzioni calcistiche sia nazionali che internazionali.