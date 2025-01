"Se mi aspetto Kolo Muani per rinforzare l'attacco? Non parlo di giocatori di altre squadre: non mi piace che parlano dei miei giocatori, e io non parlo degli altri": è quanto riferito nella conferenza stampa pre Atalanta vs Juventus da Thiago Motta, allenatore della Juventus, che ha preferito concentrarsi sulla sfida agli orobici fondamentale per cercare di colmare il gap con le squadre che precedono i bianconeri in classifica.

Oggi la squadra di Thiago Motta è quinta a 3 punti dalla Lazio quarta che ha una partita in più.

Juventus, sfida d'alta classifica contro l'Atalanta

La sfida contro l'Atalanta, terza a 42 punti contro i 33 della Juventus, non sarà una partita come le altre: "È fondamentale ristabilire l'equilibrio fisico e mentale dopo il derby - ha dichiarato Thiago Motta -, c'è delusione per non aver portato a casa la vittoria, ma la concentrazione è già rivolta al prossimo incontro, contro un avversario in forma, che affronteremo con il massimo impegno. Non potremo contare su Bremer, Cabal, Milik e Conceicao. Discorso a parte per Vlahovic, lo valuteremo durante l'allenamento di oggi pomeriggio: non è ancora al meglio e decideremo se potrà unirsi al gruppo".

Derby contro il Torino amaro per la Juventus

Il derby contro il Torino ha lasciato l'amaro in bocca, con un altro pareggio (1-1), il 12esimo, che ha rallentato ancora la corsa dei bianconeri.

Thiago Motta ha tuttavia invitato l'ambiente a non farsi prendere dalla frustrazione, sottolineando come il processo di crescita passi anche da queste difficoltà: "Ogni membro di questa squadra ha un ruolo fondamentale. Dusan è parte integrante del gruppo della Juve ed è per noi una figura rilevante, su questo non ci sono dubbi.

Quando è disponibile, siamo soddisfatti, e quando non lo è, abbiamo trovato alternative con altri giocatori, ottenendo buoni risultati, ma non possiamo dirci pienamente appagati perché non abbiamo raggiunto la vittoria. La presenza dei giocatori e il loro massimo contributo ci rendono sempre contenti".

"Se mi aspetto Kolo Muani per rinforzare l'attacco?

Non parlo di giocatori di altre squadre: non mi piace che parlano dei miei giocatori, e io non parlo degli altri" ha chiosato il tecnico sul tema del mercato in entrata.

Kolo Muani-Juventus, PSG e Juventus discutono dei dettagli

Proprio il francese sembrerebbe ormai vicino a vestire il bianconero. L'attaccante del PSG avrebbe già trovato un accordo con la Juventus che in queste ore sta cercando quello col club transalpino sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La quota dovrebbe essere fissata tra 50 e 60 milioni di euro, Giuntoli conta di chiudere già in questa settimana sperando tuttavia di strappare una cifra inferiore.