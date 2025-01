Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, i massimi dirigenti della Juventus avrebbero indetto una riunione di emergenza che coinvolgerebbe lo staff tecnico e quello sportivo del club bianconero. Questo, per fare il punto di una situazione che non verrebbe considerata positiva dalla presidenza.

Juventus, Chirico: 'E stata programmata alla Continassa una riunione straordinaria tra lo staff tecnico e la presidenza'

"E' stata programmata alla Continassa una riunione straordinaria tra lo staff tecnico e i dirigenti" questo è quanto riferito da Marcello Chirico nell'ultimo video postato dal giornalista sul proprio canale Youtube.

Chirico è poi sceso nel dettaglio della notizia rivelando: "Ci sarà un incontro prossimamente con Motta e Giuntoli, il proprietario John Elkann, il presidente Ferrero, il direttore generale Scanavino per fare un po' il punto della situazione perché alla Juventus non sono tranquilli. Non si aspettavano a questo punto della stagione che la squadra avesse ottenuto questi risultati, si aspettavano qualcosa di meglio, vogliono capire che cosa non funziona".

Chirico ha continuato precisando: "Questo non significa però che il progetto Motta/Giuntoli verrà abbandonato, assolutamente non rischiano il posto come probabilmente qualcuno spera. Anche perché a questo punto della stagione chi potrebbero mai prendere?

Cioè già viviamo l'anno zero, ricominciare di nuovo vorrebbe dire fare un ulteriore passo indietro, quindi bisogna continuare però capendo che cosa non sta funzionando. Perché chiaramente verrà detto a Motta e Giuntoli che la Juventus non può trovarsi in questa posizione anonima di classifica, non può rischiare di stare fuori dalla prossima Champions League e non può non competere per nulla".

Chirico ha infine concluso dicendo: "Si può anche vivere un anno di transizione, lo avevano messo in conto, però stando comunque ancorato a quelle posizioni lì, cioè terzo o quarto posto. Poi per carità, lo scudetto lo vinceranno gli altri perché saranno più organizzati, più forti e più collaudati però rischiare addirittura di stare fuori dall'Europa che conta, beh questo non l'avevano sicuramente messo in preventivo.

Quindi ripeto, vogliono capire un pochettino che cosa non sta funzionando dalla viva voce dell'allenatore e vogliono capire anche da Giuntoli quali sono le strategie per l'immediato futuro, anche dal punto di vista di mercato".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Questa riunione avrebbero già dovuta farla'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Forse ci voleva anche prima la riunione con Elkann, dirigenti, Giuntoli e Motta, tuttavia è già un buon segno che la facciano" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma c'è bisogno di un confronto? La Juventus non funziona perché hanno fatto fuori tutti i senatori e non hanno leader in squadra. Non funziona perché i due acquisti di peso non sono messi in condizione di rendere".