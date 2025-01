La Juventus ha scelto di concentrarsi su Kolo Muani, considerandolo la soluzione ideale rispetto a Joshua Zirkzee. Questo per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e per il parere favorevole di Thiago Motta sulle sue capacità tecniche.

Il club bianconero, nonostante la concorrenza di Manchester United, Tottenham e Milan, è determinata a chiudere l'affare entro gennaio. Cristiano Giuntoli è pronto a negoziare in Francia, puntando a un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il PSG preferirebbe un obbligo di riscatto per recuperare almeno in parte l'investimento fatto, chiedendo una cifra tra 50 e 60 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dalla Juventus.

Una possibile soluzione potrebbe essere un prestito oneroso per superare le resistenze parigine.

Il PSG pagò l'attaccante ben 95 milioni di euro

L'attaccante del 1998, attualmente in forza al PSG, è stato escluso per la terza volta consecutiva dai convocati di Luis Enrique nella recente partita di Ligue 1 contro il Saint-Etienne, segno che l'allenatore non intende più puntare su di lui. Questo nonostante il club parigino abbia investito 95 milioni di euro per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte circa un anno e mezzo fa. Il rendimento di Kolo Muani in questa stagione è stato deludente, con soli 2 gol in 10 partite. Inoltre, con il PSG impegnato in trattative per Kvicha Kvaratskhelia del Napoli, lo spazio per l’ex giocatore del Nantes potrebbe ridursi ulteriormente.

Come alternativa a Kolo Muani la Juventus valuta Rashford e Zirkzee

Le alternative appaiono più difficili da percorrere. Marcus Rashford del Manchester United non è una priorità per la Juventus, anche per via del suo elevato ingaggio (tra 6 e 7 milioni netti fino a giugno), che rende improbabile un investimento a breve termine.

Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, non ci sono segnali di apertura da parte del Manchester United, che continua a puntare su di lui, come dimostrato dal suo ruolo decisivo nella vittoria in FA Cup contro l’Arsenal, risolta con un suo rigore.

Statistiche e caratteristiche tecniche di Kolo Muani

Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, ha mostrato un rendimento altalenante nella stagione in corso.

Attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ha totalizzato 2 gol in 10 presenze tra Ligue 1 e competizioni europee, un contributo nettamente inferiore alle aspettative considerando il suo talento e l’investimento fatto dal club parigino. Nella stagione precedente, invece, con l’Eintracht Francoforte, aveva registrato numeri impressionanti: 23 reti e 17 assist in 46 partite tra Bundesliga, coppe nazionali ed Europa League, distinguendosi come uno dei migliori attaccanti in Europa per incisività. La sua versatilità, capacità di attaccare lo spazio e doti tecniche lo rendono un giocatore potenzialmente decisivo, nonostante le difficoltà riscontrate nell’ambientarsi in un contesto competitivo come quello del PSG.