Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con l'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, per esplorare le possibilità di un trasferimento a Torino già nel mercato di gennaio.

L'olandese ritroverebbe dunque Thiago Motta con il quale ha già lavorato al Bologna riuscendo a portare i felsinei in Champions League.

L'eventuale arrivo di Zirkzee dipenderà comunque dalla volontà del Manchester United, che potrebbe decidere di lasciarlo partire nel mercato di gennaio in prestito.

Un inizio difficile al Manchester United

Zirkzee, classe 2001, è stato acquistato dal Manchester United la scorsa estate per circa 42 milioni di euro dopo una stagione scintillante con il Bologna, condita da 11 gol e 9 assist. Tuttavia, il suo approdo in Premier League non ha rispettato le attese. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da un rendimento discutibile e da una mancanza di incisività nel settore avanzato, culminata con la sostituzione dopo appena 30 minuti contro il Newcastle che sembra aver segnato una spaccatura insanabile tra lui e il club. In totale l'olandese ha siglato 3 gol e un assist in 19 presenze in Premier League.

La Juventus vorrebbe Zirkzee sia per rinforzare nell'immediato l'attacco sia in ottica futura come possibile sostituto di Dusan Vlahovic qualora le trattative per il rinnovo del serbo dovessero saltare.

Tutto dipenderà comunque dagli inglesi: Cristiano Giuntoli può prelevare il calciatore solo in prestito e non avrebbe la forza economica per concludere un acquisto a titolo definitivo a fronte soprattutto degli oltre 40 milioni di euro di prezzo del cartellino.

La carriera di Zirkzee

Zirkzee ha iniziato la propria carriera nelle giovanili dell'Hekelingen e successivamente dello Spartaan '20, prima di unirsi all'ADO Den Haag e poi al Feyenoord.

Nel 2017, si è trasferito al Bayern Monaco, dove ha continuato la sua formazione.

L'11 dicembre 2019, Zirkzee ha debuttato con la prima squadra del Bayern Monaco in UEFA Champions League. Ha segnato il suo primo gol in Bundesliga il 17 dicembre 2019, diventando velocemente un giocatore promettente. Nella stagione 2019-2020, ha totalizzato 4 gol in 12 presenze.

Nel gennaio 2021, Zirkzee è stato ceduto in prestito al Parma in Serie A, ma ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra, chiudendo la stagione senza reti. Successivamente, nel 2021-2022, si è trasferito all'Anderlecht, dove ha trovato maggiore continuità segnando 15 gol in 38 presenze.

Nel gennaio 2022, Zirkzee è approdato al Bologna, dove è rimasto fino alla scorsa stagione. Il resto è storia dei giorni nostri, col trasferimento la scorsa estate all'Old Trafford.