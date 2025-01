Il Manchester City starebbe valutando l'ingaggio dell’esterno della Juventus Andrea Cambiaso. Secondo alcune indiscrezioni, pur non avendo avanzato ancora un’offerta formale per il giocatore, il club inglese avrebbe individuato nell’esterno bianconero un profilo idoneo sul quale vorrebbe puntare per il futuro, con l’allenatore dei Citizen Pep Guardiola che starebbe spingendo per averlo a disposizione già in questa sessione di Calciomercato. Pur considerando Cambiaso fondamentale per le idee di gioco di Thiago Motta, la Juventus potrebbe valutare offerte non inferiori a 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Guardiola vorrebbe Cambiaso già a gennaio

L’attuale sessione di calciomercato potrebbe rivelarsi piuttosto interessante per la Juventus. Dopo i primi colpi in entrata, le indiscrezioni sul possibile interesse del Manchester City per Cambiaso potrebbero cambiare i piani di Cristiano Giuntoli.

A spingere il club inglese sulle tracce dell’esterno bianconero sarebbe il tecnico dei Citizen Guardiola. L’allenatore catalano ha sempre espresso ottimi giudizi su Cambiaso e starebbe spingendo per averlo a Manchester già a gennaio.

Dopo un inizio di stagione piuttosto deludente sotto l’aspetto dei risultati sportivi, l’intenzione del tecnico dei Citizen è apportare una piccola rivoluzione tecnica alla rosa a sua disposizione e avrebbe individuato nel giocatore della Juventus un ottimo profilo a cui affidare il ruolo di esterno sinistro e sul quale ripartire.

La Juve valuterebbe solo offerte monstre per Cambiaso

L’esterno azzurro è considerato però un elemento fondamentale da parte della Juventus. Cambiaso abbina doti tecniche eccellenti a grande duttilità tattica, con il giocatore che può essere schierato all’occorrenza su entrambe le fasce o come esterno di centrocampo.

Caratteristiche che difficilmente si possono riscontrare in giocatori della sua età.

Inoltre, Thiago Motta considera Cambiaso fondamentale per le sue idee di gioco e una sua cessione comporterebbe un acquisto di un nuovo profilo che possa sostituirlo senza farlo rimpiangere.

Tuttavia, gli investimenti fatti e che farà la Juventus per rinforzare la rosa di Thiago Motta, potrebbero portare a dei sacrifici. Partendo dal fatto che anche alla Juve nessuno sarebbe incedibile, per Cambiaso Giuntoli valuterebbe solo offerte che abbiano come base di partenza 50 milioni di euro.

Danilo e la Juve starebbero trattando la risoluzione del contratto

Non solo Cambiaso. A tenere banco in casa Juventus ci sarebbe anche la risoluzione contrattuale tra la società e Danilo. Il difensore brasiliano non ha mai legato con Thiago Motta e vorrebbe chiudere quanto prima la sua avventura sportiva in bianconero.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli di Antonio Conte, con il tecnico salentino che starebbe spingendo per avere a disposizione al più presto. Tuttavia, la Juventus potrebbe non liberare Danilo prima di questo fine settimana, non dando la possibilità al Napoli di avere a disposizione il difensore per la sfida scudetto contro l'Atalanta.