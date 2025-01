Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio nel quale ha parlato del calciomercato in uscita della Juventus. Secondo Pedullà anche il Milan starebbe attuando diverse manovre per cedere diversi calciatori.

Pedullà: 'Juve e Milan stanno mandando via tantissimi giocatori e rivoluzionando la rosa'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube delle cessioni in casa Juventus: "I bianconeri li mandano via tutti o quasi. Se infatti si fa mente locale rispetto a quanto sta succedendo con la rivoluzione della Juventus partita la scorsa estate, quando andarono via Szczęsny, Chiesa, Rabiot, adesso si può notare come stia andando via Arthur, con il Girona favorito rispetto al Santos per problemi fiscali.

Via Fagioli, ma deve arrivare un'offerta congrua e alla Fiorentina piace molto, via Vlaovic, in discussione anche Gatti per il futuro. In discussione Cambiaso che vuole andare al Manchester City e per la Juve non è più incedibile. Conteranno ovviamente le cifre messe sul piatto ma il classe 2000 ormai è sul mercato perché non rientra nei piani della società piemontese. Un ribaltone veramente clamoroso rispetto a qualche mese fa".

Parlando poi del Milan Pedullà ha paventato una situazione molto simile a quella che si sarebbe creata in casa Juventus: "Se guardiamo in casa dei rossoneri è anche peggio. Perché il Milan l'anno scorso aveva aveva tenuto rispetto alla Juventus uno zoccolo duro composto da Maignan, Tomori, Gabbia, Theo, Calabria, Reijnders, l'acquisto di Fofana, l'acquisto di Morata, la conferma di Leao, la conferma di Pulisic.

Quindi partiva da una posizione di vantaggio rispetto agli altri, almeno sulla carta. Ora invece sta avvenendo un vero e proprio ribaltone".

Proseguendo su questo tema Pedullà è sceso nel dettaglio: "Se non si fosse infortunato Emerson Royal l'avrebbero ceduto. Pavlovic l'avrebbero ceduto, Tomori è sul mercato, Calabria ha rotto e litiga in campo con l'allenatore e probabilmente andrà via.

Theo Hernandez sta bene? Sì, ma è un punto di domanda sul rendimento. Leao non si discute chiaramente in questa stagione, va via Morata, va via Camarda, può andar via Jovic, in discussione Chukwuezee in Okafor. Insomma li stanno mandando via tutti".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Gatti non è da mandare via'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Da juventino non riconosco più questa società.

Gatti non è uno da fare fuori ma da tenere. Ho l'impressione che sia molto facile esser messo fuori da questo allenatore", sostiene un utente su Youtube.

Un altro di fede rossonera aggiunge: "Al Milan se li mandano via tutti fanno bene perché tolto l'alibi Fonseca, se adesso non gli va bene nemmeno Conceicao vuol dire che il problema sono i giocatori".