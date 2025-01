Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, le parole riferite dai dirigenti della Juventus in merito ad una possibile non cessione di Andrea Cambiaso anche a fronte di una maxi offerta, sarebbero dichiarazioni di circostanza. Per Pedullà infatti, qualora il City offrisse ai bianconeri 60 milioni più bonus l'affare andrebbe in porto.

Juventus, Pedullà: 'Non bisogna dare retta a chi dice che per Cambiaso verranno respinte tutte le offerte'

"Cambiaso? Non bisogna dare troppa retta a chi dice "respingeremo qualsiasi offerta" perché non credo che la Juve sarebbe disposta a tanto" questo è il concetto chiave dell'ultimo video postato su Youtube da Alfredo Pedullà.

Il giornalista è poi sceso nel merito della sua affermazione rivelando: "Allo stato dell'arte per Andrea Cambiaso alla Juventus ci sono due partiti, come se fossimo in politica, c'é la maggioranza e c'è l'opposizione. Non chiedetemi chi è l'una e chi l'altra, fatevi voi un'idea. Dunque c'è il partito che sostiene sia inutile cederlo adesso perché comunque poi non si troverebbe un sostituto perché siamo a gennaio, ci sono gli obiettivi stagionali da centrare e perché soltanto un'offerta faraonica potrebbe cambiare le carte in tavola ed aprire il portone a Pep Guardiola del Manchester City".

Pedullà ha continuato: "Poi c'è l'opposizione rispetto alla maggioranza facciamo 51-49, quindi una partita aperta.

Questa fazione, che ha una quota importante, sostiene che sia inutile tenere Cambiaso quando lui giustamente è allettato dal Manchester City e pensa che sia la sua grande svolta in carriera. Inoltre per chi vuole cedere il classe 2000 alla Juve sarebbe folle procrastinare questa occasione, della serie "chi mi dice che tra cinque mesi passerà un altro autobus, visto che si è fermato adesso e io non sono salito in corsa?".

Il giornalista ha infine concluso: "C'è poi anche una terza fazione alla Juve che vorrebbe fare l'operazione adesso, farsi dare i soldi che ritengono giusti, credo almeno 60 milioni di euro più bonus, per poi tenersi il calciatore alla Continassa fino a giugno. È una terza ipotesi però molto molto discussa dall'opposizione che non vedrebbe di buon occhio trattenere un calciatore già promesso ad un'altra".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Cambiaso va venduto solo se sono sicuri di sostituirlo degnamente'

Le parole di Pedullà su Cambiaso hanno catturato l'attenzione di una vasta platea di tifosi della Juventus sul web: "Ammesso che il City alla fine farà un'offerta irrinunciabile, siamo sicuri che in futuro una squadra si presenterà di nuovo con 60/70 milioni per lui?" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Non penso che la Juventus rifiuterà una simile offerta. Detto ciò Cambiaso va venduto solo se la società farà in tempo ad acquistare un sostituto degno".