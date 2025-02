Nelle scorse ore l'opinionista Fabio Bergomi ha parlato sul proprio canale Youtube lamentandosi della mancata assegnazione del penalty all'Inter in occasione del derby contro il Milan pareggiato per 1 a 1.

Bergomi ha poi criticato in maniera piuttosto dura il presidente del club nerazzurro Giuseppe Marotta per non aver difeso pubblicamente l'Inter dai presunti soprusi arbitrali ricevuti in questa stagione.

Inter, Bergomi è una furia: 'Il Milan ci ruba puntualmente un rigore a derby e Marotta non può stare in silenzio'

L'opinionista Fabio Bergomi è tornato a parlare sul proprio canale Youtube e analizzando gli episodi arbitrali andati in scena nel derby tra Milan ed Inter giocato domenica pomeriggio e finito per 1 a 1 ha detto: "A me va bene che i giudici di gara sbaglino, perché nessuno vuole recriminare troppo, però intanto il derby è costellato sempre da errori che vanno puntualmente da una parte.

Non voglio parlare delle altre gare ma concentrandomi unicamente sulla stracittadina sottolineo come i rossoneri rubino all'Inter puntualmente un rigore, o un espulsione non concessa o un fuorigioco non visto, discorso che ovviamente risale all'epoca prima del VAR".

Bergomi ha poi continuato tuonando: "Non esiste che Marotta non dica niente su quanto accaduto contro il Milan ma anzi si faccia andare bene l'1 a 1 coi rossoneri. Per evitare le polemiche si accetta sempre tutto ma come può il presidente dell'Inter accettare che un suo calciatore prenda una scarpata in area di rigore in un derby decisivo per il campionato? Lo so anche io che l'anno scorso qualche episodio è andato in favore della società nerazzurra e infatti ci hanno massacrato per tutto l'anno.

Proprio per questo oggi tu dovresti restituire con la stessa moneta quello che ti hanno fatto passare recentemente".

L'opinionista ha proseguito nel suo incipit dicendo: "Una volta che Inzaghi tira fuori gli artigli sottolineando come diversi episodi [VIDEO] abbiano sfavorito l'Inter in questa stagione, Marotta sta in silenzio.

Allora io dico una cosa, questi sono stati tra i migliori dirigenti che l'Inter abbia mai avuto nella sua storia però se ricopri ruoli cosi importanti devi rispondere ai tuoi tifosi".

Infine Bergomi parlando di mercato ha sottolineato i movimenti di cui sarebbe protagonista il Milan: "I rossoneri prendono in prestito secco Joao Felix, un calciatore che quando ha giocato con continuità ha sempre vinto lo scudetto con le squadre in cui militava.

Inoltre i rossoneri hanno preso anche Gimenez a fronte delle uscite di Morata ed Okafor, un calciatore non scarso che potrebbe raggiungere all'ultimo il Napoli di Antonio Conte".

Inter, i tifosi affiancano Bergomi: 'Marotta deve difenderci contro tutto e tutti'

Le parole di Bergomi hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi dell'Inter: "Marotta ricordati che sei il presidente del FC Internazionale, prendi esempio da Ernesto Pellegrini e Massimo Moratti e difendici, sempre contro tutto e tutti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Marotta qui sta oggettivamente mancando. A meno che non sistemi la questione in modi che noi non conosciamo".