E’ di nuovo l’ora del derby di Milano. Milan e Inter si sfideranno domenica 2 febbraio alle ore 18. La stracittadina durante il colpo di coda finale del Calciomercato crea meno pathos del solito, ma è pur sempre un derby. L’Inter parte da netta favorita, come nel derby di andata e nella finale giocata a Riyad di Supercoppa Italiana. Il risultato però, in entrambe le partite ha sorriso al Milan. L’imprevedibilità del derby è una delle componenti che lo rende unico. Acque tranquille in casa Inter mentre nel Milan lo sciopero dell’Associazione Italiana Milan Club, lo spogliatoio e il mercato non fanno arrivare tranquillo Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese ha più volte contestato la lunghezza di questo calciomercato che condiziona i risultati sportivi. L’Inter non ha ancora mosso tanti passi in chiave di mercato, ma dovrebbe già essere in panchina Nicola Zalewski. L’esterno polacco raggiunge Simone Inzaghi in prestito con diritto di riscatto. Nel Milan invece c’è aria di rivoluzione. L’unico acquisto al momento è Kyle Walker che con ogni probabilità dovrà giocare da titolare dato che Davide Calabria ha salutato in lacrime i compagni di squadra. Il capitano rossonero nella giornata odierna dovrebbe firmare con il Bologna dopo 18 anni al Milan. Anche Alvaro Morata non dovrebbe essere convocato per lui si prospetta un futuro in Turchia.

Il suo posto nella rosa sarà preso da Santiago Gimenez che tra oggi e domani dovrebbe chiudere l’iter per poter indossare la maglia rossonera, ma non potrà giocare nel derby. Anche in difesa il Milan dovrebbe fare delle operazioni in uscita, forse anche in entrata, il centrocampo che non dovrebbe vedere movimenti, anche se è il reparto che maggiormente ne avrebbe bisogno.

I padroni di casa oggi saranno i rossoneri del Milan che vorrebbero far valere il detto ‘non c’è due senza tre’ per questa stagione. Tra i pali capitan Mike Maignan dovrebbe avere l’apporto della difesa a quattro con Theo Hernandez e Walker esterni.

Le condizioni non ottimali di Gabbia e Malick Thiaw, il primo uscito dopo una botta ricevuta a Zagabria, il secondo alle prese con il recupero dall’infortunio, spingono Conceicao a forzare la coppia centrale Fikayo Tomori e Strahnija Pavlovic. Il primo potrebbe abbandonare il club a fine gara, anche se finora ha rifiutato tutte le offerte ricevute. Yossuf Fofana sarà assente a centrocampo del Milan che dovrà trovare un equilibrio nuovo dato che il francese ha sempre giocato. Nella mediana rossonera dovrebbero agire Ismael Bennacer, Tijani Reijnders con anche compiti offensivi e Yunus Musah. L’americano deve riscattarsi dopo la sciocca espulsione rimediata a Zagabria. In attacco Tammy Abraham sarà il riferimento centrale con Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra.

Il numero 10 del Milan dovrà dare segnali di crescita che si aspetta la dirigenza, ma soprattutto i tifosi rossoneri. Possibile chance a gara in corso per Francesco Camarda che era ormai partito per Monza, ma la volontà di Zlatan Ibrahimovic di trattenere il giovane rossonero ha bloccato il prestito al club brianzolo.

Gli occhi di tutto il mondo saranno sulla nostra città 😎



Qual è il vostro ricordo più bello legato al #DerbyMilano? 🖤💙#ForzaInter #MilanInter | @qatarairways pic.twitter.com/bRF6tNEek3 — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 2, 2025

Due recuperi importanti per Simone Inzaghi che potrà contare su Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Il turco potrebbe partire dal primo minuto o lasciare spazio a Piotr Zielinski con Barella e Mkhitaryan a completare la zona centrale di centrocampo.

Dumfries e Dimarco sulle fasce. L’olandese si sfiderà ancora contro Theo Hernandez, tra i due in campo non scorre mai buon sangue e le scintille sono frequenti. Francesca Acerbi invece dovrebbe accomodarsi in panchina lasciando spazio a Stefan De Vrij, Pavard e Bastoni. In attacco l’inossidabile coppia Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è in striscia positiva e sicuramente vorrà lasciare un segno anche in questo derby.

Direzione di gara affidata a Daniele Chiffi della sezione CAN di Padova. In assistenza a controllare le linee ci saranno Carbone e Peretti con Marinelli in veste di quarto uomo. Dalla sala VAR l’arbitro Di Paolo con Doveri in assistenza AVAR.

Upcoming Serie A fixture dates 📝#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 31, 2025

Milan: i giocatori a disposizione di Sergio Conceicao

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani.

Difensori: Bartesaghi, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Tomori, Walker.

Centrocampisti: Bennacer, Musah, Reinjders, Terracciano, Zeroli.

Attaccanti: Abraham, Camarda, Chukwueze, Jovic, Leao, Okafor, Pulisic.

Inter: la lista dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi

Portieri: Calligaris, Martinez, Sommer.

Difensori: Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries, Pavard, Zalewski.

Centrocampisti: Asllani, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan.

Attaccanti: Arnautovic, Lautaro Martinez, Taremi, Thuram.