Nelle scorse ore il giornalista Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport e parlando della Juventus ha sottolineato quanto siano incomprensibili le dichiarazioni agli antipodi fatte nel post Psv prima dal capitano Manuel Locatelli e poi dal tecnico Thiago Motta. Per Caressa inoltre, l'allenatore italo brasiliano avrebbe sbagliato nel dichiarare di non aver sostanzialmente commesso errori contro gli olandesi.

Juventus, Caressa: 'La chiave comunicativa di Motta nel post Psv è stata disastrosa'

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus e della gestione mediatica dei bianconeri nel post eliminazione in Champions League: "La chiave comunicativa di Thiago Motta nel dopo partita col Psv è stata disastrosa.

Come può dire dopo essere uscito, non centrando l'obiettivo minimo stagionale che erano gli ottavi di Champions League, che avrebbe rifatto le stesse mosse? Poi trovo delirante che ci siano state dichiarazioni differenti da parte dell'allenatore e del capitano. L'importanza della comunicazione in un mondo cosi moderno è fondamentale, non può essere considerata secondaria. Trovo quindi che sia stato fatto un passo indietro in questi anni sulla comunicazione delle squadre, quelle italiane nel particolare, clamoroso".

Caressa ha poi voluto specificare: "Da questo tema escludo gli addetti stampa che in questo discorso non c'entrano niente, in quanto non hanno potere, mentre invece dovrebbero averlo.

Perché una squadra dopo una sconfitta cosi importante non può non fare un briefing di comunicazione, non può non andare compatta a dire certe. Faccio un altro esempio? Theo Hernandez, che non può non scusarsi per quello che ha fatto. Non vuoi apparire davanti alle telecamere? Non importa, ci vai e parli con la gente".

Caressa ha infine concluso dicendo: "Gasperini che dice quella cosa su Lookman o se la fa sfuggire commette un errore che poi scatena la replica dello stesso Lookman e il conseguente intervento di De Ketelaere.

Sono cose inammissibili, perché i commenti personali in società cosi serie non dovrebbero esistere. Anche dal punto di vista del brand non si sta facendo bene e mi viene subito in mente la sera in cui il Milan mandò via Fonseca. C'é una serie di errori clamorosi che incidono, creano problemi interni e del malumore esterno. Oltre a questo fanno vedere quanto i gruppi squadra siano distaccati al loro interno, perché se Locatelli dice una cosa e Motta ne dice un'altra è ovvio che ci sia qualcosa che non va".

Juve, i tifosi rispondono a Caressa: 'Per allenare questa squadra non basta aver avuto un ottimo voto a Coverciano'

L'apparente confusione mediatica in casa Juventus fatta notare da Caressa ha scatenato tantissimi commenti di tifosi bianconeri sul web: "Ho difeso anzi giustificato tante volte Motta però oggettivamente con il Psv è andato fuori corsia" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Per allenare una squadra come quella bianconera non basta aver preso un ottimo voto a Coverciano. Se qualcuno pensa questo, non ha capito cosa significa Juventus".