Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto su X un messaggio nel quale ha rimarcato il silenzio della dirigenza juventina dopo l'eliminazione subita in Champions League contro il Psv.

Campi ha poi detto la propria opinione sull'infortunio di Renato Veiga e sulle discusse immagini che stanno circolando inerenti ad Andrea Cambiaso e la sua reazione al momento in cui Motta gli comunica di dover entrare a Eindhoven.

Campi: 'Nella sconfitta col Psv spicca il silenzio della dirigenza, il sostegno a Motta è nullo'

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha scritto sul proprio account X un commento dedicato alla Juventus e all'assenza di comunicazione da parte della dirigenza bianconera dopo l'eliminazione in Champions League da parte del Psv: "Nella sconfitta spicca il silenzio della dirigenza.

Come dissi a dicembre, il sostegno a Motta è nullo. Soprattutto perché non c'è un dirigente che non sia in discussione e un capro espiatorio fa comodo. Motivo per cui si spinge sugli "influencer" per dar contro solo al tecnico"

Sulla possibilità del quinto slot valido per la Champions League a disposizione del calcio italiano grazie al ranking UEFA il giornalista ha scritto: "Nessuno mette in conto che il quinto posto Champions possa arrivare dalla vittoria in Europa League. Per me Lazio e Roma hanno le carte in regola per provarci".

Sull'infortunio di Veiga invece Campi ha aggiunto: "Portoghese KO e su quattro mesi di prestito oneroso (febbraio-maggio), uno lo salta per infortunio e uno lo salterà perché rientra Bremer".

Infine Campi ha puntato il dito su Cambiaso e su un breve filmato circola in queste ore sui social: "Circola un video in cui Cambiaso, al momento di entrare, direbbe a Motta: 'Ma perché proprio io?'. In attesa di conferme, direi che sarebbe oltre il gravissimo".

I tifosi rispondono a Campi: 'Dirigenti come Scanavino e Ferrero sono messi lì per aggiustare i conti'

Le dichiarazioni di Campi, specie quelle sul silenzio societario post eliminazione Champions League, hanno acceso il confronto sul web tra i tifosi della Juventus: "I dirigenti nella persona di Scanavino e Ferrero, sono stati messi lì dalla proprietà a risanare il bilancio, non sono a rischio e non vanno ai microfoni a consolare i tifosi", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Spero che in privato gli diano il supporto che una società degna deve dare, a prescindere da tutto. Poi che Giuntoli non sia sotto l’occhio del ciclone non ne sono per niente certo. Ha fatto fuori Allegri, scelto Motta e fatto acquisti nel 70% dei casi senza senso".