Secondo quanto riferito a "Cronache di spogliatoio" dal giornalista Riccardo Trevisani, la Juventus non sarebbe nel calcio che conta da ormai diversi anni e questo non sarebbe da addebitare a Thiago Motta, ex allenatore bianconero, che non è esente comunque da responsabilità.

Trevisani: 'Il club bianconero non conta in questo momento e i tifosi devono capire che non è colpa di Motta'

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di spogliatoio della Juventus dicendo: "Costruzione o non costruzione, tu non hai fatto niente da Juve negli ultimi 5 anni.

Che l'hai fatto volente o che l'hai fatto nolente, il risultato è che la Juve in questo momento non conta, non conta come squadra favorita a vincere né conta come outsider favorito a vincere. Non c'è e questa cosa non è colpa di Thiago Motta. Bisogna che il tifoso della Juve se lo metta in testa".

Sugli sbagli di quello che oramai è l'ex allenatore del club bianconero, il giornalista ha detto: "Thiago Motta ha fatto una serie di errori: primo errore, secondo me il più il più importante, quando tu arrivi in una squadra non puoi andare così in conflitto con con la squadra stessa. Cioè l'allenatore deve cercare di essere se non simpatico almeno empatico o comunque oltre a essere credibile lavorativamente parlando e questo lo è e credo che lo sarà sempre, ma deve avere un qualcosa che venga trasmesso ai giocatori, che si veda.

Invece è stato un allenatore preparato, educato che parlava e rispondeva, ma che non era in simbiosi con i suoi calciatori e questa è la cosa secondo me più grave, anche quando i giocatori parlavano dell'allenatore per 2-3 mesi ne parlavano ancora molto bene, poi pian piano queste queste dichiarazioni sono notevolmente diminuite".

Trevisani ha poi concluso dicendo: "Il secondo errore di Motta sta in qualche dichiarazione fuori posto, come quella post KO con l'Atalanta dove disse 'Almeno adesso non abbiamo più problema di dover pensare allo scudetto'. È una dichiarazione sbagliata, è un autogol se alleni la Juve, ma è un autogol se alleni qualsiasi grande squadra.

Concludo dicendo che i tanti cambi di capitano che faceva al Bologna probabilmente a Torino non avrebbe dovuto replicarli".

Juventus, i tifosi rispondono a Trevisani: 'Ci avevi assicurato che sarebbe bastato esonerare Allegri per risolvere i problemi'

Le parole di Trevisani hanno accesso la discussione sul web: "Questo è il giornalista che ci aveva assicurato che sarebbe bastato esonerare Allegri per risolvere i problemi della Juve", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Anche Allegri era fuori dal mondo Juve quando è arrivato ma con intelligenza ha portato avanti il lavoro di Conte migliorando alcune cose. Motta doveva essere più intelligente nel sfruttare quello che aveva messo in piedi Max nei suoi tre anni".