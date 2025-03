Nell'ultimo video registrato su Youtube da Marcello Chirico, il giornalista ha evidenziato come la Juventus contro il Genoa abbia vinto in puro stile Allegri, ovvero con il minimo scarto e imponendosi grazie a una fase difensiva efficace.

Chirico: 'La squadra di Tudor vince in maniera allegriana e di corto muso'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube dell'1-0 sul Genoa ottenuto dalla Juve: "Cosa si chiedeva a Tudor alla sua prima partita? Di vincere. Lo ha fatto in maniera un po' "allegriana" giocando non malissimo, però con un po' di sofferenza, soprattutto nel finale.

Ha trionfato di corto muso, il corto muso di Igor Tudor".

Chirico ha poi specifico: "Di più non si poteva fare, perché d'altronde una squadra non la cambi davvero in 3-4 giorni ,ma ti servirebbero almeno 2-3 settimane. Però un paio di cose le abbiamo già viste, come ad esempio più intensità, più ritmo, specialmente nei primi 20 minuti del secondo tempo e soprattutto la palla in avanti, cioè verticalizzare. Si andava diretti dall'attaccante e non si stava a perdere tempo in questi continui passaggi laterali. Anzi Tudor ha spesso rimproverato i giocatori quando li vedeva, anche solo nelle rimesse laterali, che andavano a dare la palla indietro".

Il giornalista ha proseguito: "Bene o male la squadra ha risposto anche se devo dire la verità, tantissime occasioni non ci sono state.

In difesa poi ho visto Kelly faticare e mi domando che cosa sia davvero piaciuto a Giuntoli di questo calciatore. Meglio sicuramente Veiga, che pur nel primo tempo ha sbagliato e fatto qualche svarione. Quelli purtroppo ci sono e la situazione non è stata facilitata dall'infortunio di Gatti".

Chirico ha infine sottolineato: "Abbiamo visto un grandissimo Yildiz, per me il migliore in campo in assoluto.

Il gol se lo inventa lui, facendo tutto da solo nonostante fosse marcato da quattro calciatori. Mi ha ricordato un gol segnato proprio col Genoa da Tevez, anche se l'argentino li aveva scagliato con una forza incredibile la palla dentro la rete. Però ripeto, il turco ha fatto un grandissimo gol, è stato l'MVP della serata e non a caso l'ho visto non pestare troppo la linea laterale, ma giocare un po' più in mezzo".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Col Genoa era importante vincere, per vedere del gioco ci sarà da aspettare'

Le parole di Chirico hanno calamitato l'attenzione di tantissimi tifosi bianconeri sul web: "Era importante vincere, solo vincere. Per il gioco aspettiamo qualche partita. Vlahovic così non può stare in campo, speriamo cambi qualcosa", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Condivido tutta l'analisi. Sottolineo anche io un involuzione agghiacciante di Koopmeiners e Vlahovic. Poi se col corto muso penso al mondiale per club, mi domando dove vogliamo andare?".