Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha dedicato un messaggio via X alla Juventus e al tanto decantato Dna della formazione bianconera. Per Mecca, alla Continassa sarebbero dunque venuti a mancare in questi anni la grinta e l'orgoglio che da sempre contraddistinguono il club bianconero.

Juventus, Mecca: 'Il Dna bianconero sta nel difendere con orgoglio una maglia storica'

Edoardo Mecca, speaker radiofonico esperto di calciomercato, ha scritto un lungo post sul proprio account X nel quale parla della Juventus e del famigerato Dna che contraddistingue il club bianconero: "Vorrei puntualizzare una cosa sul cosiddetto "Dna Juve" perché secondo me si fa confusione: la caratteristica principale che ha sempre contraddistinto la Juventus in ogni epoca è stata l’affrontare le competizioni con orgoglio, non mollando mai, credendoci, come da marchio di fabbrica, fino alla fine; a prescindere da qualsiasi atteggiamento tattico, quella è sempre stata la prerogativa".

Mecca ha continuato: "In questi ultimi anni, oltrepassando il dibattito difensivismo/giochismo, la Juventus è mancata proprio in quella componente, e forse la cosa che più fa male al tifoso è proprio vedere la squadra scendere in campo senza lottare, osservando qualsiasi avversario spavaldo affrontarla senza timore. Quindi "Dna Juve" non significa “difensivismo” ma anzi difendere ed onorare l’orgoglio di una maglia che è una delle più importanti al mondo in ogni partita, sia che si vinca 1-0 in sofferenza sia che si domini 6-0 e sia che si perda. Fino alla fine".

Juventus, le parole di Mecca accendono la discussione sul web: 'Il Dna non esiste nel calcio'

Le parole di Mecca hanno acceso in pochi minuti la discussione sul web tra i suoi tifosi: "Il Dna nelle squadre di calcio non esiste.

In tutte le epoche, anche in quelle più entusiasmanti, ci sono state partite affrontate senza orgoglio o motivazione o senza onorare la maglia. È lo sport che è fatto di cicli, di alti e di bassi e vale per tutte le squadre" sostiene un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Dna Juve é vivere in funzione della vittoria, dando tutto e anche più di quello che il corpo e il cuore possono all’apparenza sostenere.

Dna Juve é intensità, orgoglio, passione e appartenenza, é crederci fino alla fine. E se arriva la fine, credere fermamente che non lo sia".

Infine un utente scrive cinicamente: "Penso che tu come altri dovresti fare un passo indietro e semplicemente limitarti ad osservare quello che succederà da qui in poi perché dopo tutte le stupidaggini sentite per 3 anni, chi più chi meno, direi che non avete grande titolarità per spiegarci cosa siano la Juve e il suo Dna".