Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube delle notizie che vorrebbero Antonio Conte pronto a lasciare il Napoli a fine stagione per una tra Juventus e Milan. Sabatini ha voluto precisare come il salentino si potrà eventualmente muovere solo se il presidente Aurelio De Laurentiis gli darà il suo benestare.

Sandro Sababini: 'Conte pronto per Juve o Milan? Non dipende da lui ma dalle volontà del presidente del Napoli'

Il giornalista Sandro Sabatini ha voluto dire la propria sulle voci che vorrebbero Antonio Conte pronto a lasciare il Napoli a fine stagione per raggiungere una tra Juve o Milan nella prossima estate: "Alcuni dicono che Conte e De Laurentiis si incontreranno a fine stagione e il salentino deciderà se restare a Napoli oppure no, ma non funziona così e lo dico con la massima stima nei confronti di Conte che sta facendo un lavoro meraviglioso al Napoli.

Se Conte resta a Napoli, dipende da De Laurentiis e non dalle sue scelte, perché il contratto dipende da chi è è proprietario del club, dal presidente, non dal dipendente. Quindi, se Conte vuole andar via dal Napoli, dovrà avere il benestare di ADL".

Sabatini ha proseguito: "Alcuni dicono che cosi Conte resterebbe controvoglia, ok, va bene. Se deve restare controvoglia possono trovare una soluzione, ma non è detto che De Laurentiis lo liberi per andare ad allenare la Juventus, il Milan o chissà che cosa. Non se ne esce da questo e a tutti quelli che dicono "Eh, ma vedrete che Antonio comunque se vuole sa come si fa per rompere" rispondo che De Laurentiis, al netto di un carattere difficile da sopportare, è comunque da considerato non per questioni di temperamento, ma per la carica che ricopre, quella del presidente del Napoli".

Il giornalista ha infine parlato di un argomento che in questi giorni ha fatto discutere, ovvero l'atteggiamento del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a bordo campo nel derby di coppa Italia: "Il piacentino mette un piede in campo e qua non si tratta di uscire dall'area tecnica, cosa che non si dovrebbe fare ma che è permessa perché la linea è tratteggiata.

Se c'è la linea unica del fallo laterale, non si può mettere piede in campo. Sennò che succede? Cartellino rosso".

I tifosi rispondono a Sabatini

Le parole di Sabatini, specie quelle su Inzaghi, hanno acceso la discussione sul web: "Se guardi l'immagine che hanno mostrato sul fatto che Inzaghi è fuori dall' area tecnica ed è sulla linea si vede che anche Conceicao è fuori ed è vicino alla linea bianca" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Da tifoso della Juventus dico che Inzaghi era fuori dal campo e Theo Hernandez non poteva uscire dal campo e soprattutto non poteva rientrare senza placet dell'arbitro".