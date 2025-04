Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale ai microfoni di Calciomercato.it, la Juventus avrebbe il desiderio di costruire un progetto importante attorno a Kenan Yildiz, fantasista turco che fino a poche settimane fa veniva invece dato lontano da Torino nella prossima estate. Di Natale ha poi sottolineato come Dusan Vlahovic sarebbe invece a rischio cessione.

Juventus, Di Natale è certo: 'Il club bianconero vuole costruire un progetto importante attorno a Yildiz'

"Io ho sempre saputo della volontà della Juventus di costruire un progetto importante attorno a Yildiz" questo è uno dei passaggi più importanti dell'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Calciomercato il giornalista Mirko Di Natale.

Il giornalista continuando a trattare l'argomento Juventus ha poi parlato degli sviluppi della trattativa che coinvolge il club bianconero e l'eventuale conferma di Francisco Conceicao: "Non mi risulta una fase di stallo e inoltre ad agosto Giuntoli e Jorge Mendes hanno raggiunto un accordo dal quale difficilmente si ci può sottrarre, indipendentemente dalla centralità o meno di Conceicao con il nuovo allenatore. Poi, se la Juve lo riscatta e poi lo mette in vendita, quello è un altro discorso". In questo caso è doveroso sottolineare come la Juventus dovrebbe garantire al Porto entro il 15 di luglio 30 milioni di euro, la cifra fissata per la clausola rescissoria del calciatore. Se i bianconeri non dovessero pagare tale somma per quella data, allora la clausola rescissoria di Conceicao si alzerà automaticamente a 45 milioni di euro.

Juventus, Di Natale: 'Per Kolo Muani ci sarà un contatto col PSG, Vlahovic invece resta più fuori che dentro dal progetto'

Di Natale ha continuato la sua intervista parlando di quello che potrebbe essere il futuro dei due attaccanti attualmente alla Juventus: "Per Kolo Muani ci sarà un contatto con il Paris Saint-Germain a fine stagione, non mi sono arrivare smentite in questo senso.

Anche sul Mondiale non si è mai fatta chiarezza, anche se le parti hanno firmato un accordo fino al 30 giugno". Il giornalista ha proseguito: "Vlahovic è in stallo e siamo più fuori che dentro, con la Juventus che grazie alla sua cessione può incassare un prezioso tesoretto per il nuovo bomber. David, vedendo le cifre che circolano, è fattibile: parliamo di 35 milioni tra ingaggio annuale, bonus alla firma e commissioni".

Jonathan David, un attaccante ricercato da tanti

Seguendo le indiscrezioni di Mirko Di Natale, la Juve avrebbe messo nel mirino Jonathan David, tuttavia l'attaccante del Lille sarebbe seguito da diversi club. Sul canadese infatti ci sarebbe da tempo l'Inter, che nella prossima estate andrà a caccia di un bomber da aggiungere alla propria rosa ed il Barcellona. Su David inoltre avrebbero posato anche diversi club in Premier League.