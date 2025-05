Nelle scorse ore la giornalista Fabiana Della Valle ha parlato su Youtube sottolineando come la Juventus, al netto di una stagione di alti e bassi, potrà ancora scrivere il proprio destino per quanto concerne la qualificazione alla prossima Champions League. Ai bianconeri servirà una vittoria, quella con la Lazio.

Juventus, Della Valle: 'Nonostante tutto i bianconeri continuano ad avere il destino nelle proprie mani per la Champions'

La giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e della cavalcata finale che potrebbe portare i bianconeri a qualificarsi per un posto in Champions League: "La Juventus continua ad avere il destino nelle proprie mani e dipenderà tutto da lei.

Certo è che non può pensare di andare in Champions pareggiando tutti e due gli scontri diretti, perché poi dopo la Lazio il calendario sarà in discesa: la Juventus giocherà in casa con l'Udinese e poi in trasferta all'ultima con il Venezia che bisognerà capire potrebbe essere già retrocesso, potrebbe non essere più in ballo, potrebbe essere già salvo. Insomma, bisogna capire se si giocherà ancora qualche cosa".

Della Valle ha proseguito: "Diciamo che le ultime due partite sulla carta sono sicuramente più agili di queste, però facendo due vittorie e due pareggi, io credo che la Juventus potrebbe magari anche andare in Champions, ma ci sono troppe squadre coinvolte. Quindi serve qualcosa di più, serve vincere uno scontro diretto, la Juventus dovrà bissare con la Lazio quello che ha fatto all'andata allo Stadium, ovvero trionfare, nella speranza di recuperare qualcuno".

Proprio in merito al discorso degli infortunati infine la giornalista ha sottolineato: "Adesso il timore c'é anche per Cambiaso, che mi era sembrato tornato quello dei primi tempi di questa stagione con Thiago Motta, quando aveva fatto molto bene, entrava dentro il campo, aiutava molto, supportava la fase offensiva e non a caso il gol segnato con il Bologna nasce appunto da una sua iniziativa. Però appunto l'esterno si è fatto male, quindi andrà valutato. In merito a questo argomento apro e chiudo parentesi dicendo che quello degli infortunati sarà un altro aspetto su cui la Juve dovrà riflettere parecchio. Perché sia prima con Motta, sia adesso con Tudor gli infortuni sono tanti. E' vero che ci sono stati molti problemi dovuti a traumi, ma ce ne sono altrettanti anche di tipo muscolare.

Credo quindi che qualcosa sia stato sbagliato".

Lazio-Juventus, un match che può decidere il futuro delle due squadre

Lazio e Juventus si preparano a un autentico scontro diretto dal sapore di Champions League: entrambe le squadre, attualmente appaiate in classifica, sanno che la sfida in programma sabato pomeriggio può rappresentare una svolta decisiva. A tre giornate dal termine, un successo permetterebbe di mettere la freccia sull’avversaria e guadagnare un vantaggio fondamentale nella corsa all’Europa che conta. Baroni e Tudor si giocano tutto, in una gara che vale molto più di tre punti.