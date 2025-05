Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre partita di Lazio-Juventus del futuro di Dusan Vlahovic, prendendo tempo e sottolineando come il club bianconero si siederà a tavolino solo a fine stagione col serbo e il suo entourage.

Giuntoli temporeggia su Vlahovic: 'Ci metteremo seduti a fine stagione per capire se continuare insieme o meno'

"Vlahovic? Abbiamo un ottimo rapporto sia con lui sia con il suo agente. Ci metteremo a sedere a fine anno e vedremo se continuare insieme o prendere altre strade", questo è quanto ha detto il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Dazn in merito al futuro del centravanti serbo.

Vlahovic, va sottolineato, è legato al club piemontese da un contratto che scadrà nell'estate del 2026.

Giuntoli, parlando poi del futuro della Juventus, ha voluto mandare un messaggio rassicurante a tutti quei tifosi bianconeri: "Siamo partiti quest’anno con obiettivi economici e tecnici. Pensiamo che l’anno prossimo saremo competitivi a prescindere dalla Champions, che sarebbe molto importante anche dal punto di vista economico".

Infine il direttore sportivo bianconero rispondendo alla domanda sull'impatto avuto da Tudor sulla squadra dopo il suo arrivo alla Continassa a seguito dell'esonero di Motta, ha sottolineato come il croato sia stato in grado di avere un ottimo feeling con i calciatori sin dal principio.

Per questo, secondo Giuntoli, la società avrebbe la volontà di continuare con Tudor anche se la decisione finale verrà presa dopo il mondiale per club che si disputerà in estate negli USA.

Juventus, un rompicapo non semplice da risolvere dal nome Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic rappresenta un rebus non semplice da risolvere per la Juventus. Con un contratto in scadenza tra un anno, il centravanti serbo non è facilmente piazzabile sul mercato: da un lato, è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, con numeri lontani da quelli che giustificarono il suo investimento; dall’altro, il suo ingaggio, che in estate toccherà i 12 milioni di euro netti, rappresenta un ostacolo significativo per molti club.

A complicare ulteriormente lo scenario ci sono le ambizioni personali del giocatore, che non sembra intenzionato a prendere in considerazione destinazioni economicamente floride ma meno prestigiose a livello sportivo, come il campionato turco o quello saudita. Alla luce di tutto ciò, solo una big di Premier League potrebbe teoricamente soddisfare le esigenze economiche della Juve e del giocatore, ma con il rendimento offerto da Vlahovic in questa stagione, è difficile immaginare un top club inglese pronto a muoversi concretamente per lui.

Anche l’ipotesi di un rinnovo con la Juventus appare complicata: il club bianconero, infatti, vorrebbe prolungare l’accordo a cifre più contenute rispetto all’attuale ingaggio, ma al momento il calciatore non sembra disposto ad accettare una riduzione del proprio stipendio.