Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la foto pubblicata dal giornalista Ivan Zazzaroni su Instagram che ritrae Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri è stata fatta artatamente per creare confusione all'interno dell'ambiente Juventus.

Juventus, Pedullà: 'La foto di Chiellini e Allegri fatta circolare artatamente con l'intento di creare casino'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale commenta la foto che tanto ha fatto discutere nelle scorse ore e che ritraeva Massimiliano Allegri insieme a Giorgio Chiellini: "Il Corriere dello Sport ha pubblicato ieri la foto di Chiellini con Allegri a Livorno e molti diranno, "se sono amici dove è il problema?".

Non c'è, se non fosse per un piccolo particolare, oggi Chiellini lavora per la Juventus. Non lo so pesare come dirigente, non mi faccio condizionare dal nome, è stato uno straordinario difensore, un condottiero, un grande interprete del ruolo, ma per fare il dirigente è un altro film, è un altro sport. Per informazioni citofonare Ibrahimovic. Quindi lui è libero di incontrare chi vuole. Dal mio punto di vista bisogna stare un po' attenti a far circolare delle foto che vengono pubblicate artatamente con l'intento di creare e fare casino".

Pedullà ha proseguito: "Ora se Chiellini è amico di Allegri va benissimo. Il fatto però di pubblicare una foto di un allenatore che ha lasciato la Juve dopo una furibonda lite con Giuntoli, lo vedo come quando due stanno insieme da pochi mesi e poi lui o lei pubblica una foto con l'ex.

Come pensate che venga presa una cosa del genere dalla Juve? Io ricordo quello che è successo durante la finale di Coppa Italia e soprattutto dopo. Ora che ci sono stati dei grandi errori dal punto di vista del mercato io l'ho sempre detto, ma questa foto è soltanto la sintesi di quello che io ho raccontato negli ultimi mesi. Cioè chi allena dopo Allegri alla Juventus va incontro a un fuoco mediatico assurdo".

Su questo tema il giornalista ha concluso dicendo: "Cioè dopo 5-6 giorni molti già criticavano Thiago Motta che, per carità, ha fatto oggettivamente male. Ma che senso ha quella foto? Non pubblicata peraltro, ma inviata e con un allenatore che è andato via perché aveva litigato ferocemente con l'attuale responsabile del mercato".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Spero di non rivedere mai più Allegri sulla panchina bianconera'

Le parole di Pedullà hanno accesso la platea dei suoi followers: "Onestamente da Juventino spero di non rivedere mai più Allegri sia sulla panchina, ma anche come altri ruoli in società" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Sarebbe un incubo. Penso che non tiferei più Juve".