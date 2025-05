La gara di domenica sera al Dall'Ara contro il Bologna potrebbe diventare decisiva per la Juventus e anche per il futuro prossimo di Francisco Conceiçao. Se per i bianconeri (quarti in classifica) una vittoria contro i rossoblù (quinti a una lunghezza) sarebbe fondamentale per la qualificazione Champions League, per l’esterno portoghese, chiamato con ogni probabilità a sostituire lo squalificato Kenan Yildiz, sarà importante convincere la dirigenza bianconera a esercitare il diritto di riscatto dal Porto nella prossima sessione di mercato. Juventus che però deve guardarsi dalla possibile concorrenza di Milan e Roma.

Entrambi i club avrebbero manifestato un certo interesse per Conceiçao e starebbero osservando l’evolversi della situazione.

Per Conceiçao la Juve sarebbe ancora la favorita

Arrivato a Torino in prestito oneroso per sette milioni di euro più due di bonus fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni, Conceiçao, come tutta la Juventus, ha vissuto una stagione di alti e bassi.

Se l’inizio della sua avventura in bianconero è coincisa con un buon stato di forma e ottime prestazioni fornite contro il Lipsia a ottobre (in Champions League) e l’Inter a febbraio (suoi i gol decisivi), negli ultimi tempi, il rendimento dell'esterno portoghese è calato in maniera evidente.

A complicare le cose, l’arrivo sulla panchina della Juventus di Igor Tudor al posto di Thiago Motta e il cambio di modulo imposto dall’attuale allenatore della Juventus che non prevede l’utilizzo di esterni, hanno portato Conceiçao a partire sempre dalla panchina, riuscendo a scendere in campo solo per spezzoni di partita.

Tuttavia, la giovane età e gli ampi margini di miglioramento, potrebbero spingere la Juventus, per la quale sarà comunque vitale la qualificazione alla Champions League, a investire i 30 milioni di euro per il riscatto del giocatore.

Il nuovo Milan può ripartire da Conceiçao

Reduce da una stagione di transizione, la società rossonera potrebbe valutare l’esterno portoghese come un profilo sul quale costruire il nuovo progetto tecnico. Infatti, le qualità tecniche, l’età e gli ampi margini di miglioramento del giocatore, ben si sposerebbero con le nuove direttive societarie del Milan che prevedono l’ingaggio di giocatori di prospettiva ed economicamente sostenibili. In attesa di capire chi sarà il futuro allenatore rossonero (attualmente è il padre), al Milan, l’ingaggio di Conceiçao porterebbe una duttilità tattica nell’attuale rosa rossonera, nessun giocatore può mettere a disposizione, potendo essere impiegato sia come esterno alto nel tridente offensivo che come trequartista.

Ma occorre capire se il giocatore accetterà una stagione senza giocare la Champions League, in quanto a oggi il Milan, nono in classifica e troppo staccato dalle dirette concorrenti, non può garantire.

Il possibile interesse della Roma per Conceiçao

Come la Juventus, anche la società capitolina è impegnata nella difficile volata per la conquista del quarto posto e la successiva qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo, che se raggiunto dalla Roma, porterebbe nelle casse giallorosse la liquidità necessaria per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione e tra i giocatori che potrebbero fare molto comodo ci sarebbe anche Conceiçao. Infatti, l’esterno portoghese potrebbe diventare un profilo ideale per il progetto tecnico della Roma del futuro.

La capacità di Conceiçao di creare superiorità numerica e la sua propensione all'assist potrebbero rappresentare un valore aggiunto per l'attacco della Roma. Questo indipendentemente da chi sarà il futuro tecnico giallorosso.