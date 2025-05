La Juventus inizia a muoversi sul fronte calciomercato. L'obiettivo è quello di migliorare l'organico, provando a tornare ai vertici del calcio italiano. I bianconeri preparano una vera e propria rivoluzione soprattutto nel reparto offensivo con Dusan Vlahovic e Randall Kolo Muani che potrebbero lasciare Torino. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe valutando diversi profili: tra questi, c'è Lorenzo Lucca, bomber dell'Udinese, prossima avversaria dei bianconeri in campionato.

Pressing su Lucca: anche il Napoli sul bomber friulano

Undici reti in campionato e prestazioni importanti.

È questo il biglietto da visita di Lorenzo Lucca, uno degli attaccanti più seguiti in ottica mercato. Il numero 9 ha trascinato l'Udinese ad una salvezza sicura, conquistando anche un posto in Nazionale con prove di spessore che non sono passate inosservate. In attesa di capire gli sviluppi di mercato che riguardano Victor Osimhem, la Juventus sta lavorando in diverse direzioni: è pronta ad intavolare una trattativa con il club friulano per il classe 2000 che viene valutato attorno ai 25-30 milioni di euro. Una cifra che, però, potrebbe lievitare vista la concorrenza di altre società come il Milan e il Napoli: i partenopei sono alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo.

Il Napoli sarebbe pronti ad una doppia offerta, sia per l'attaccante 24enne che per il difensore Solet. La Juve resta in corsa, sperando di convincere Lucca ad abbracciare il progetto.

Lucca rappresenterebbe un bel colpo per la Vecchia Signora, offrendo nuove possibilità tattiche. Il bomber garantisce prestanza fisica e grandi capacità in area di rigore: in più, è un ottimo colpitore di testa. Tutte caratteristiche che farebbero del nove italiano un elemento importante per la prossima stagione.

Ritorno di fiamma per Adeyemi

Un'altra importante questione in casa Juventus è quella legata al futuro di Francisco Conceiçao che potrebbe tornare al suo club di origine, il Porto. Per questo, il club bianconero starebbe sondando diversi esterni offensivi: tra questi anche Karim Adeyemi, già accostato alla Vecchia Signora nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Dopo una buona stagione disputata in Bundesliga e in Champions League, con 10 reti in tutte le competizioni, l'esterno tedesco dovrebbe dire addio al Borussia Dortmund per provare una nuova esperienza in Europa in un'altra big. La Juve è alla finestra ma la trattativa resta difficile per diversi motivi. Il primo è legato alla richiesta del Borussia che chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro; il secondo è rappresentato dalla concorrenza della Premier League inglese, con il Chelsea che monitora il calciatore da diversi mesi.