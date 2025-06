Nelle scorse ore, il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come Dusan Vlahovic potrebbe diventare molto presto un problema per la Juventus.

Secondo Capuano infatti, il centravanti serbo avrebbe deciso di non firmare il rinnovo coi bianconeri e non vorrebbe abbassarsi lo stipendio, fattore determinante per essere ceduto.

Il classe 2000 sarebbe quindi destinato a lasciare Torino fra un anno come parametro 0.

Juventus, Capuano: 'Vlahovic è un problema per i bianconeri, visto che punta ad andare in scadenza nel 2026'

"Il classe 2000 è un problema che condiziona il mercato della Juventus - ha scritto Giovanni Capuano sul suo account X -, ormai è una riserva, non ha offerte per partire e non accetta di rinnovare riducendosi l’ingaggio da 12 a 8 milioni di euro.

Il serbo punta ad andare a scadenza di contratto nel 2026 per poi essere libero di scegliere ma, così facendo, i bianconeri hanno meno forza per trovare un’altra punta".

Una vicenda, quella di Vlahovic, che non sembrerebbe semplice da sbrogliare per la Juventus e che potrebbe quindi bloccare almeno momentaneamente il mercato in entrata dei bianconeri per quanto concerne il nuovo centravanti.

Seguendo le parole di Capuano infatti, nomi del calibro di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona o di Victor Osimhen del Napoli comporterebbero un investimento importante per la Vecchia Signora, vicino ai 100 milioni di euro. Una somma che la Juventus potrebbe sborsare solo piazzando Vlahovic e magari un altro esubero.

Capuano, in un secondo post, ha poi fatto chiarezza sulla situazione di due elementi in prestito alla Continassa: "La Juventus è stata trascinata al Mondiale per club dagli uomini in prestito. Per trattenere Kolo Muani e Conceicao servono almeno 70 milioni di euro e in parte possono arrivare dai premi dello stesso mondiale".

Juve, i tifosi rispondono a Capuano: 'Questo club tornerà grande quando non tollererà più certi atteggiamenti'

Le parole di Capuano, specie quelle su Vlahovic, hanno acceso la discussione sul web e tra i suoi sostenitori: "La Juve tornerà grande quando questi comportamenti non saranno tollerati e non saranno condizionanti. Non vuoi andare? Bene, tribuna per 1 anno e si va oltre. Come fatto con Arthur per esempio" scrive un utente su X. Un altro sottolinea: "Vlahovic andava venduto quando c'erano offerte da 70 milioni. Oramai è tutto inutile". Infine un tifoso evidenzia: "Al di là di tutto, queste regole vanno cambiate, penalizzano troppo i club. Il parametro zero non deve esistere".