Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Alessio Tacchinardi ai microfoni di Il BiancoNero, la Juventus dovrebbe tenere sulla panchina Igor Tudor soltanto nel caso in cui credesse fermamente nelle idee e nel valore dell'allenatore croato.

"Non devono tenere Tudor solo perché non c'è di meglio in giro" cosi ha esordito Alessio Tacchinardi parlando a Il BiancoNero della scelta che la Juventus starebbe effettuando per la propria panchina.

L'ex calciatore è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione dicendo: "La società deve credere in Tudor, nel come ha lavorato, nell'empatia che ha dato al gruppo senza ovviamente dimenticare anche gli errori che ha commesso. Noi ovviamente siamo bravi a parlare ma io dico sempre che sbaglia solo chi fa, e lui ha preso una squadra che stava sotto a un treno, gli ha dato carichi di lavoro che hanno richiesto tempo per essere immagazzinati e ha fatto il suo.

Ci è riuscito a fatica, ma non perché è poco abile, ma perché la squadra ha dei limiti e qualcuno, come Kalulu o Yildiz, ha commesso anche delle ingenuità".

Tacchinardi ha proseguito: "Io mi auguro che Tudor rimanga, ma non lo dico da amico, perché per me è un bravissimo allenatore. Però ribadisco il concetto, la cosa più importante è che la società creda in lui.

Poiché se tieni Igor devi fare un mercato che segua il suo pensiero. Cioè se lui vuol giocare in una certa maniera ha bisogno di giocatori che abbiano il motorino nelle gambe, perché il croato ti spinge a 700 all'ora. Cioè, Igor non è l'allenatore tipo Allegri, se deve gestire rallentare il gioco o aspettare, no lui vuole che i suoi calciatori attacchino. Questo lo dico prima del mercato, nel senso che non devono compare gente per Tudor, perciò di gamba, per poi magari cambiarlo e ritrovarsi con un allenatore che invece vuole palleggiatori".

Le parole di Tacchinardi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Alla Juve serve tranquillità.

Questi 5 anni sono stati un disastro perché c’è fretta, sempre quella fretta malevola da parte della tifoseria. Calma. Tudor va bene, non è che gli si chiede di vincere la Champions, ad oggi serve ristabilire una dirigenza, fare mercato oculato, non andare in perdita e chiarire alcune situazioni" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "Tenere Tudor? Ma lo avete visto cosa ha fatto vedere in campo? Niente, solo un po' di motivazione che da l'allenatore nuovo, ed è stata la voglia dei giocatori di far qualcosa di meglio, in campo non era cambiato nulla".