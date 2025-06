L'ex difensore Marco Materazzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'Inter, dicendosi fiducioso della scelta societaria di affidare la panchina del club nerazzurro a Cristian Chivu.

Materazzi: 'Chivu per me è l'uomo giusto per guidare l'Inter in questo momento'

La scelta dell'Inter di puntare su Cristian Chivu dopo il quadriennio di Simone Inzaghi ha destato scetticismo fra moltissimi tifosi nerazzurri. L'ex Marco Materazzi, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto invece spazzare via qualsiasi dubbio sul tecnico rumeno: "Per me è l’uomo giusto per guidare l'Inter in questo momento, e farà bene.

​Cristian è l’uomo perfetto per ricaricare un ambiente deluso da una finale persa 5-0. Chi meglio di lui, un interista campione d’Europa, d’Italia e del mondo in nerazzurro, per poter dare una scossa all’ambiente? Ad Appiano serviva un po’ di sano interismo. L'Inter rimane la più forte del campionato".

Materazzi, ha poi espresso un giudizio sull’operato di Simone Inzaghi.

Pur evitando di entrare nel merito delle decisioni della società, l'ex difensore ha sottolineato come l’allenatore piacentino meriti riconoscenza per quanto costruito nell’arco di quattro stagioni: dalla conquista dello scudetto della seconda stella fino a un’identità di gioco ben riconoscibile. Tuttavia, ha osservato con franchezza che, a suo avviso, l’Inter avrebbe potuto ottenere di più, considerando che in almeno due stagioni — nonostante una rosa tra le più competitive — il titolo è sfuggito in circostanze evitabili.

Guardando al futuro e alle opportunità offerte dal prossimo Mondiale per Club, Materazzi ha individuato nella competizione un’occasione preziosa per i giocatori che hanno trovato meno spazio sotto la gestione Inzaghi. Tra questi, ha citato in particolare Davide Frattesi, ritenendolo uno dei principali candidati al riscatto sportivo. Secondo Materazzi, l’arrivo di Cristian Chivu in panchina potrebbe rappresentare una svolta per il centrocampista, che dispone di un potenziale realizzativo significativo (tra gli 8 e i 10 gol a stagione) e ha già dimostrato il proprio valore nei momenti cruciali, contribuendo con reti decisive contro avversari di altissimo livello come Bayern Monaco e Barcellona.

I tifosi rispondono a Materazzi: 'Chivu è chiaramente una scelta di ripiego dell'Inter'

Le parole di Materazzi hanno acceso la curiosità di diversi tifosi dell'Inter: "Chivu è comunque meglio di Allegri, ma è chiaro a tutti che si tratta di una scelta di ripiego. Sono situazioni che pesano sia per l'allenatore che per la squadra. Per questo il Napoli ha un enorme vantaggio il prossimo anno e secondo me si riconfermerà campione" scrive un utente sul web. Un altro poi aggiunge: "Chivu potrebbe essere una sorpresa, ma tanto dipenderà da quanto riuscirà a convincere i senatori a dare tutto. Se, e solo se, riuscirà a farsi accettare dallo spogliatoio potrà fare bene. Dalla sua c'è che è stato alla Pinetina fino a 3 mesi fa e conosce bene l'ambiente".