Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe disposta per una cifra complessiva di 30 milioni di euro a cedere Nico Gonzalez, esterno offensivo arrivato lo scorso anno dalla Fiorentina. Sull'ex viola ci sarebbero gli occhi del Marsiglia e di alcune società arabe.

Gonzalez resta in uscita: 30 milioni il prezzo che può accontentare i bianconeri

Nonostante sia arrivato alla Juventus appena un anno fa, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere già lontano da Torino. L’esterno argentino, acquistato nell’estate 2024 dalla Fiorentina per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, non ha convinto del tutto la dirigenza bianconera, che ora starebbe valutando seriamente la possibilità di cederlo.

Secondo quanto filtra dall’ambiente juventino, la stagione di Gonzalez sotto la Mole non ha rispettato le attese. Prestazioni altalenanti, un impatto limitato nei momenti chiave e una difficoltà evidente ad adattarsi al contesto tattico hanno progressivamente fatto scendere le quotazioni dell’argentino nelle gerarchie tecniche.

La Juventus, consapevole di non poter recuperare interamente l’investimento fatto, avrebbe quindi fissato il prezzo per una sua eventuale cessione: basterebbero 30 milioni di euro per convincere il club bianconero a privarsene. Una cifra non proibitiva, ma comunque significativa, considerando il rendimento altalenante dell'ex viola e il contesto di mercato attuale.

Marsiglia e Arabia Saudita le possibili destinazioni di Nico Gonzalez

Le prime manifestazioni di interesse non si sono fatte attendere. Il Marsiglia avrebbe già sondato il terreno per Gonzalez, affascinato dalla possibilità di aggiungere al proprio reparto offensivo un profilo d’esperienza internazionale. In questo contesto, non si può escludere un tentativo da parte della Juventus di inserire il cartellino del sudamericano come parziale contropartita tecnica per Balerdi, centrale difensivo che tanto piace a Tudor.

Allo stesso tempo, alcuni club della Saudi Pro League avrebbero chiesto informazioni per Nico Gonzalez, attratti dal profilo e pronti eventualmente a soddisfare le richieste economiche della Juve.

In casa bianconera si incrociano le dita: la cessione dell’argentino rappresenterebbe una pedina importante per finanziare nuovi innesti, con un nome su tutti sul taccuino della dirigenza: Jadon Sancho. Il talento inglese, in uscita dal Manchester United dopo un rapporto complicato con il club, è visto come un profilo più funzionale al progetto tecnico juventino e con 25 milioni di euro potrebbe approdare alla Continassa per la felicità di tutti.

Juve, con la cessione di Nico può restare anche Conceicao

Se la Juventus riuscisse davvero a cedere Nico per 30 milioni di euro, potrebbe investire poi su Sancho. Ma non è tutto: i bianconeri infatti, libererebbero spazio tra le fila degli esterni offensivi nel proprio organigramma e potrebbero quindi pensare di confermare anche Francisco Conceicao. Certo, la trattativa col Porto resta ancora aperta e complicata da chiudere, ma sicuramente senza il peso dell'ingaggio di Gonzalez, la Juve avrebbe più spazio di manovra.