La Juventus è praticamente ai dettagli con il Porto per chiudere l'operazione che vedrà Alberto Costa lasciare la Continassa dopo sette mesi per tornare in patria. Al suo posto arriverà a Torino Joao Mario, esterno destro che sostanzialmente prenderà il posto del classe 2003 nella rosa dei bianconeri. Uno scambio che permetterà alla vecchia signora non solo di incassare circa due milioni di euro di plusvalenza ma anche di acquisire un calciatore con maggiore esperienza. Detto questo, il direttore generale Damien Comolli non intenderebbe fermarsi qui per potenziare la corsia di destra e, secondo alcune indiscrezioni vicino alla società piemontese, la Juve avrebbe intenzione di fare anche un altro elemento su quella fascia.

Il principale indiziato avrebbe un nome e un cognome, Nahuel Molina.

Un rapporto complicato con l'Atletico Madrid e sempre meno spazio a disposizione nel club spagnolo

L'idea Molina nascerebbe tra le mura della Continassa anche per il rapporto fra il terzino argentino e l'Atletico Madrid sempre più complesso. El Cholo Simeone spesso e volentieri gli ha preferito Llorente e l'arrivo ufficiale di Marc Pubill, fluidificante ormai ex Almeria che ha firmato con i Colchoneros un contratto quinquennale, toglierebbe di fatto ancora più spazio al terzino ex Udinese. Per tutta questa serie di motivi la Juventus si sarebbe fatta avanti per aprire un tavolo di dialogo con la società spagnola, con la consapevole però, che trattate con i madrileni non è mai semplice.

Nonostante apparirebbe un calciatore ai margini del progetto, la valutazione di Molina non scenderebbe al di sotto dei 25/30 milioni di euro.

Una cifra sicuramente importante per un giocatore di ventisette anni e di cui il club bianconero potrebbe disporre unicamente cedendo un elemento della propria rosa.

Juventus, chi potrebbe partire per fare cassa

La Juventus quindi continuerebbe il suo lavoro per trovare destinazioni valide a quegli elementi che riterrebbe fuori dal progetto bianconero. Mbangula e Weah sarebbero davvero vicini a lasciare Torino per accasarsi uno al Werder Brema e l'altro nel Marsiglia. Una doppia operazione che porterebbe nelle casse circa 25 milioni di euro. Poi sarà il turno di Nico Gonzalez: l'esterno ha avuto un rendimento altalenante nel corso della stagione 2025/25 e i dirigenti alla Continassa avrebbero scelto di privarsene dopo appena un anno dal suo acquisto.

L'argentino potrebbe finire nel radar dell'Atalanta, se i bergamaschi cedessero Lookman all'Inter e garantire alla vecchia signora un introito da almeno 30 milioni. Infine resterebbe sempre da risolvere per i bianconeri la grana Vlahovic: il serbo piacerebbe al Milan ma serviranno 25 milioni per lasciarlo partire.