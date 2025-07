Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube dello scambio tra Juventus e Porto che vedrà Alberto Costa passare al club lusitano al posto di João Mário. Secondo Pedullà, la società bianconera avrebbe forzato la mano per liberarsi del calciatore terzino, verso il quale evidentemente non nutriva grande fiducia.

Juventus, Pedullà: 'Scambio João Mário - Alberto Costa? Sensazione è che i bianconeri volessero liberarsi del terzino'

"Come valuto lo scambio fra Porto e Juventus per João Mário e Alberto Costa? La mia sensazione è che a Torino non vedessero l'ora di liberarsi del fluidificante lusitano", questo è quanto riferito da Alfredo Pedullà su YouTube.

Il giornalista ha continuato su questo tema dicendo: "Io, onestamente, se ho un calciatore giovane tenderei a volerlo tenere e Costa sia nella seconda parte di stagione che nel mondiale per club mi era sembrato in netta crescita. Detto questo, quella col Porto è una doppia operazione e il club bianconero incassa per il terzino una cifra di 16 milioni di euro. Poi, ovviamente, ne spende 13 per João Mário, che resta pur sempre un calciatore nel giro della nazionale. Certo è che se la Vecchia Signora compra fluidificante appena sette mesi fa e se ne libera così facilmente a luglio, qualche domanda io me la pongo".

Pedullà ha proseguito: "Perché lo hanno mandato via cosi facilmente dopo un mondiale cosi buono?

Poi, ovviamente, va anche detto che il calciatore stesso, al contrario di quello che sostenevano in tanti, ha sempre dato apertura a lasciare la Juventus e non a caso si era parlato insistentemente dello Sporting Lisbona. Evidentemente, lo stesso Costa aveva intuito che la fiducia in lui alla Continassa era piuttosto poca. Secondo me, comunque, ai bianconeri non basterà João Mário e vediamo se riusciranno ad acquisire anche Molina, anche se il calciatore argentino non costerà meno di 25/30 milioni di euro".

Il giornalista ha concluso il suo video rivelando i dettagli dell'operazione: "Per Alberto Costa c'era stato un interessamento dello Sporting Lisbona concreto, ma il club lusitano non aveva mostrato la volontà di mettere sul piatto 20 milioni di euro e non disponeva di una pedina di scambio da proporre ai bianconeri.

Quindi era diventata una sorta di operazione stagnante e da questo il Porto ha capito di potersi inserire nelle trattative".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Credo che con Alberto Costa si sia commesso un errore'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "A mio modestissimo avviso lo scambio con João Mário non è altro che un bel inciucio con il procuratore Mendes, per l’affaire Conceição. Diversamente non vedo il senso di questo scambio", scrive un utente. Un altro poi aggiunge: "Credo sia un errore: penso che il Porto l'anno prossimo venderà Costa a 30 milioni a qualche squadra inglese. Se João Mário fosse forte il Porto non lo avrebbe lasciato andare".