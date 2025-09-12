L’Atletico Madrid scalda i motori per la sfida contro il Villarreal, valida per la quarta giornata di Liga, in programma sabato 13 settembre alle 21 al Riyadh Air Metropolitano. Per i “Colchoneros” sarà il primo vero banco di prova della stagione, con l’obiettivo di dare continuità al buon avvio. Un match che promette scintille e che potrebbe già indirizzare le ambizioni delle due squadre in campionato.

Quote di Atletico Madrid-Villarreal: Colchoneros favoriti

Secondo i bookmaker, l'Atletico Madrid parte favorita in questa sfida.

Bet365 quota il successo casalingo dei ragazzi di Simeone a 1.80, mentre il pareggio è valutato a 3.70. Una vittoria del Villarreal è considerata meno probabile e viene quotata a 4.33. Queste quote riflettono un certo ottimismo nei confronti della squadra madrilena, che giocherà davanti al caloroso pubblico di casa.

Focus sui protagonisti: Alvarez, Sørloth, Comesaña e Pépé

Tra i protagonisti attesi in campo, ci sarà l'argentino Julián Álvarez, uno dei principali riferimenti offensivi dell'Atletico Madrid.

Nelle prime tre partite della stagione, Álvarez ha collezionato già un gol e dimostra una buona pericolosità con 4 tiri in porta su 5 tentativi. La sua capacità di muoversi tra le linee e creare scompiglio nelle difese avversarie sarà fondamentale per i Colchoneros.

Accanto a lui, il norvegese Alexander Sørloth si è ritagliato spazio nell’attacco del Cholo. Con 167 minuti giocati finora, è riuscito a trovare la via del gol in una delle sue tre apparizioni, partecipando attivamente con un buon numero di duelli vinti (14 su 27). La sua prestanza fisica rappresenta un'arma preziosa per sfruttare le palle alte.

Per il Villarreal, grande attenzione sarà data a Nicolas Pépé, l'uomo più in forma del momento con una media voto di 8,33.

Con 2 gol e un assist all’attivo in tre partite, l’attaccante ivoriano è stato finora uno dei giocatori più incisivi della Liga in stagione. Con sette conclusioni nello specchio e una capacità di dribbling sopra la media, Pépé sarà certamente un sorvegliato speciale dalla difesa dell'Atletico.

A centrocampo, il lavoro del mediano spagnolo Santi Comesaña sarà cruciale. Il giocatore del Villarreal ha una media di 147 passaggi effettuati in stagione, con buona precisione e capacità di interdizione. La sua presenza in campo potrebbe dare equilibrio e solidità alla squadra ospite.