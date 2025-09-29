Martedì 30 settembre alle 18:45, l'Almaty Ortalyk Stadion farà da sfondo alla sfida tra Kairat Almaty e Real Madrid, valida per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. I Galácticos, reduci dalla vittoria con il Marsiglia nella prima giornata, scenderanno sul campo kazako con l'intento di ribadire il loro status di favoriti per la qualificazione agli ottavi.

Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Real Madrid

Kairat (4-2-3-1): Kalmurza; Mata, Martynovich, Sorokin, Tapalov; Kasabulat, Arad; Mrynskiy; Jorginho, Gromyko; Satpaev.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastrantuono, Arda Guler, Rodrygo; Mbappé.

Quote di Kairat Almaty-Real Madrid: favoritismo netto per i Galácticos

Non vi è margine di incertezza per i bookmaker: il Real Madrid è la squadra nettamente favorita per strappare la vittoria ad Almaty.

William Hill quota il successo del Real Madrid a 1.10, mentre un trionfo del Kairat Almaty viene valutato a 23.00. Il pareggio, invece, ha una quota di 10.00. Le quote di Bet365 sono simili, con il successo dei blancos offerto a 1.08, contro 11.00 per il pareggio e 23.00 per una vittoria casalinga.

Prestazioni individuali: il Real punta sui suoi talenti

Il Real Madrid può contare su una rosa di assoluto livello.

In fase offensiva spicca Kylian Mbappé. L'attaccante francese nella prima giornata di Champions League ha realizzato due gol che hanno contribuito al successo casalingo dei Blancos.

Il reparto arretrato vede come sempre l'affidabile Thibaut Courtois tra i pali. Nella scorsa partita disputata, malgrado un gol subito, si è reso protagonista di un paio di interventi decisivi.

A centrocampo, Aurélien Tchouaméni, proverà a far valere le sue doti tecniche dando fluidità alla manovra. Oltre ad essere abile in fase di costruzione, Tchouaméni è dotato anche di un ottimo tempo negli inserimenti.

Guler e Rodrygo sono pronti a dare filo da torcere alla difesa del Kairat con la loro rapidità e capacità di saltare l’uomo.