Martedì 30 settembre, l'Atletico Madrid ospiterà l'Eintracht Francoforte al Riyadh Air Metropolitano di Madrid per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. Il match inizierà alle 21:00 e vedrà i Colchoneros impegnati nel tentativo di ottenere il massimo risultato di fronte al caloroso pubblico casalingo, già deliziato con la vittoria del derby per 5-2 in campionato contro il Real.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Eintracht Francoforte

Atlético Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Kaua Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Ellyes Skhiri, Farès Chaïbi; Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff; Jonathan Burkardt

Quote di Atletico Madrid-Eintracht Francoforte: Colchoneros favoriti

L'Atletico Madrid parte con i favori del pronostico, almeno secondo i bookmaker.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.62, il pareggio a 4.00 e il colpaccio degli ospiti a 5.00. Simile prospettiva arriva da Bet365, che offre rispettivamente quote di 1.57 per una vittoria casalinga, 4.33 per il pareggio e 5.25 per il successo della squadra tedesca.

Giocatori chiave: riflettori su Barrios e Koke

Occhi puntati in primis su Pablo Barrios, centrocampista di 22 anni che ha giocato per intero il primo match di Champions, totalizzando 54 passaggi in gran parte precisi e contribuendo in fase difensiva con 3 tackle e 1 intercetto.

Altro pilastro del centrocampo madrileno è Koke, il veterano che dà stabilità e ordine ai compagni. In 37 minuti di apparizione, ha mantenuto una buona performance con 42 passaggi e l’unico dribbling tentato andato a segno, aggiungendo il suo contributo con un intercetto e poche infrazioni commesse.

Dall'altra parte, attenzione alla giovane promessa dell'Eintracht, Can Yilmaz Uzun, centrocampista turco di appena 20 anni, già protagonista nel primo scontro di Champions con un gol e 2 dribbling riusciti su 4.