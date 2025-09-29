Martedì 30 settembre, l'Atletico Madrid ospiterà l'Eintracht Francoforte al Riyadh Air Metropolitano di Madrid per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. Il match inizierà alle 21:00 e vedrà i Colchoneros impegnati nel tentativo di ottenere il massimo risultato di fronte al caloroso pubblico casalingo, già deliziato con la vittoria del derby per 5-2 in campionato contro il Real.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Eintracht Francoforte

Atlético Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Kaua Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown; Ellyes Skhiri, Farès Chaïbi; Ritsu Doan, Can Uzun, Ansgar Knauff; Jonathan Burkardt

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote di Atletico Madrid-Eintracht Francoforte: Colchoneros favoriti

L'Atletico Madrid parte con i favori del pronostico, almeno secondo i bookmaker.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.62, il pareggio a 4.00 e il colpaccio degli ospiti a 5.00. Simile prospettiva arriva da Bet365, che offre rispettivamente quote di 1.57 per una vittoria casalinga, 4.33 per il pareggio e 5.25 per il successo della squadra tedesca.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Giocatori chiave: riflettori su Barrios e Koke

Occhi puntati in primis su Pablo Barrios, centrocampista di 22 anni che ha giocato per intero il primo match di Champions, totalizzando 54 passaggi in gran parte precisi e contribuendo in fase difensiva con 3 tackle e 1 intercetto.

Altro pilastro del centrocampo madrileno è Koke, il veterano che dà stabilità e ordine ai compagni. In 37 minuti di apparizione, ha mantenuto una buona performance con 42 passaggi e l’unico dribbling tentato andato a segno, aggiungendo il suo contributo con un intercetto e poche infrazioni commesse.

Dall'altra parte, attenzione alla giovane promessa dell'Eintracht, Can Yilmaz Uzun, centrocampista turco di appena 20 anni, già protagonista nel primo scontro di Champions con un gol e 2 dribbling riusciti su 4.

