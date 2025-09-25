Trattenere i calciatori migliori così da poter tornare presto protagonista in Italia e in Europa, è questo uno degli obiettivi della Juventus. Tuttavia in estate potrebbero arrivare diverse offerte interessanti. Oltre a Kenan Yildiz, anche Gleison Bremer è corteggiato da diversi top club europei tra cui il Bayern Monaco.

Anche il Bayern mette nel mirino Bremer per l'estate

Oltre a Liverpool e Manchester United, anche il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, reduce da un lungo stop per infortunio, è da poco tornato in campo.

La sua leadership nelle prime gare stagionali non è passata inosservata. La Juve non ha alcuna intenzione di cederlo, soltanto un'offerta fuori mercato attorno ai 70-80 milioni di euro potrebbe far cambiare lo scenario. La volontà del club si sposa con quella di Bremer, che vuole continuare a vestire la maglia bianconera anche la prossima stagione.

Possibile ritorno di fiamma per Hjulmand a gennaio

L'obiettivo della Juventus non è quello di cedere i propri veterani, ma quello di aggiungere qualità alla rosa con degli acquisti mirati e di qualità. In vista della sessione di calciomercato invernale, in programma a gennaio, la Vecchia Signora potrebbe tornare su Morten Hjulmand. Il centrocampista danese, capitano dello Sporting, era stato già accostato al club bianconero in estate.

La trattativa non si prospetta semplice da portare a termine, in quanto il portoghese non è affatto disposto a fare sconti, e molto presumibilmente lascerà partire il proprio calciatore soltanto a fronte di offerte che si aggirano attorno ai 40 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata per le casse della Vecchia Signora. Nei giorni scorsi alla Juventus è stato accostato anche il nome di Sergej Milinkovic Savic. Il contratto del centrocampista serbo con l'Al-Hilal andrà in scadenza nel giugno 2026.

Milinkovic Savic vista la sua lunga parentesi alla Lazio conosce molto bene in calcio italiano, e potrebbe integrarsi al meglio nel modulo tattico di Igor Tudor. La valutazione del "Sergente" si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Il terzo nome della lista delle dirigenza bianconera sarebbe quello di Bissouma valutato 25 milioni dal Tottenham. Il centrocampista classe '96 oltre ad essere abile in fase di impostazione è abile negli inserimenti senza palla, caratteristica molto importante per il tecnico bianconero Igor Tudor.