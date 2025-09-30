Il futuro di Manuel Locatelli potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il centrocampista italiano potrebbe lasciare Torino a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club inglesi, tra cui il Chelsea che nei prossimi mesi potrebbe provare ad intavolare una trattativa con la Vecchia Signora.

Il Chelsea segue Locatelli, possibile offerta a gennaio

Manuel Locatelli, sotto la guida tecnica di Igor Tudor sta trovando meno spazio, per questo motivo la Juventus durante la sessione invernale di calciomercato potrebbe valutare una sua cessione.

Il centrocampista della nazionale piace molto al Chelsea di Enzo Maresca che starebbe osservando con interesse la situazione. I Blues sono alla ricerca di un mediano che possa alternarsi ad Enzo Fernandez e Caicecao, e Locatelli rispecchia per caratteristiche il profilo giusto. Al momento si parla soltanto di un forte interesse, che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nei prossimi mesi. Tuttavia, Il club bianconero prenderebbe in considerazione solamente offerte che si aggirano attorno ai 40-45 milioni di euro, cifra che successivamente potrebbe reinvestire per aggiungere un nuovo tassello al reparto di mediana.

La Vecchia Signora sta sondando diversi profili, e tra questi ci sarebbe Sergej Milinkovic Savic che durante il mercato di riparazione di gennaio potrebbe lasciare l'Al-Hilal.

Resta viva anche la candidatura di Marc Casadò, valutato 30 milioni dal Barcellona. I bianconeri starebbero inoltre monitorando Bissouma del Tottenham, il cui cartellino si avvicina ai 25 milioni di euro.

Anche City e Psg su Pavlovic

La Juventus avrebbe intenzione di rinforzare anche le corsie laterali. Uno degli obiettivi principali resta Aleksandar Pavlovic, talentuoso esterno classe 2004 in forza al Bayern Monaco. Già in estate, la Vecchia Signora aveva provato ad intavolare un discorso con il club bavarese senza però trovare riscontri, ma a gennaio qualcosa potrebbe cambiare. La trattativa non appare però semplice per due motivazioni. La prima legata alla valutazione del cartellino del calciatore che si aggira attorno ai 45-50 milioni, la seconda legata alla concorrenza di alcuni top club europei come Manchester City e Paris Saint Germain.

La società bianconera come alternativa al terzino croato, starebbe valutando Ferland Mendy valutato dal Real Madrid circa 20 milioni di euro.