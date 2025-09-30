Il Milan inizierebbe già a valutare le prime mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza sarebbe quello di Weston McKennie che potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero in estate.

Milan, si sonda il terreno per McKennie

Nonostante delle buone stagioni in bianconero e una buona continuità di rendimento, il futuro del centrocampista texano potrebbe essere lontano da Torino. Infatti, non c'è ancora un accordo tra le parti per il rinnovo di contratto dell'ex Schalke 04 che scade nel giugno 2026.

A gennaio, McKennie potrebbe così accordarsi con qualunque club e lasciare la Juve a parametro zero nel seguente giugno. Il Milan sta valutando questa opportunità e vorrebbe capire i margini di manovra in caso di mancato rinnovo con la Vecchia Signora. Al momento si può parlare di un sondaggio da parte dei rossoneri, come anche di altre squadre europee e della MLS.

McKennie rappresenterebbe un profilo giusto per il Milan e soprattutto per Max Allegri che lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina juventina. Il tecnico livornese apprezza le qualità ma soprattutto la duttilità del classe '98 che può occupare il ruolo di mezz'ala di inserimento ma anche di esterno a tutta fascia, dando così la possibilità all'allenatore di poter modificare sistema di gioco.

Retroscena Tomori, no alla Juve ed ora si valuta il rinnovo

Fikayo Tomori è ritornato al centro del progetto Milan. Dopo alcune stagioni sotto le aspettative, il centrale inglese è ritornato sui suoi livelli diventando un elemento imprescindibile del 3-5-2 targato Max Allegri. In estate la sua avventura in rossonero poteva terminare visto l'interesse da parte della Juventus, che aveva chiesto informazioni per il classe '97, il quale però avrebbe rifiutato la destinazione per continuare la sua esperienza con la maglia del Diavolo. Un attaccamento riconosciuto dalla società che - viste le ultime prestazioni- sta pensando al rinnovo contrattuale fino al 2027. Una mossa che bloccherebbe sul nascere possibili offerte a gennaio da parte della stessa Juventus e di alcuni club di Premier League.

La situazione di Tomori si allarga anche ad un altro calciatore che si è ritagliato uno spazio da protagonista con Allegri ovvero Alexis Saelemaekers. Dopo le stagioni in prestito a Roma e Bologna, l'esterno belga è ormai una pedina imprescindibile per Allegri e il Milan sta valutando per lui il rinnovo fino al 2030.