Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, la gestione del minutaggio di Jonathan David fatta nelle ultime settimane da Igor Tudor avrebbe avuto degli effetti molto negativi sul centravanti canadese, che sarebbe molto abbattuto dalla scarsa considerazione di cui godrebbe.

Momblano: 'Jonathan David sta a pezzi dalla gestione delle ultime settimane'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato su Juventibus di un caso che si starebbe creando all'interno della Juventus, ossia quello di Jonathan David: "Ho provato a mettere il naso in alcune situazioni che si stanno evolvendo alla Continassa, una cosa mi è arrivata subito all'orecchio e riguarda il canadese: da quello che ho capito, il ragazzo è molto giù, quasi a pezzi, per la gestione delle ultime settimane.

Ovviamente parliamo di un qualcosa che si è venuto a creare nelle ore successive alla gara con l'Atalanta, dove Tudor non gli ha concesso neanche un minuto di gioco. Pare inoltre che al calciatore non sia stata data alcuna spiegazione per l'esclusione di sabato pomeriggio, ma su questo credo che sia normale perché non è possibile che un allenatore debba chiarire ogni sua scelta con tutti quei calciatori che non vengono schierati settimanalmente. Per carità, c'è chi lo fa, ma sono casi rari".

Momblano ha proseguito: "Quindi David è molto giù di morale, ricordiamo che comunque parliamo di un ragazzo che non conosce ancora bene la lingua, che magari non si è ancora del tutto ambientato e che quindi rischia di non capire neanche bene cosa stia accadendo.

Lui peraltro ha fatto panchina in tre delle ultime quattro gare e l'unica giocata da titolare, quella di Dortmund, viene schierato come seconda punta e non da attaccante. Quindi noi non vediamo il canadese come centravanti puro dal match col Genoa".

Il giornalista, restando in tema Juventus ma spostandosi sulle voci di mercato che vorrebbero Manuel Locatelli seguito da diversi club in Premier League ha infine detto: "L'ultima partita, il regista fa zero minuti in campo e questo ha scatenato subito dei giochi di mercato. Da quello però che ho intuito io la scorsa estate, quando c'erano stati degli abboccamenti con l'Arabia Saudita, alla Continassa erano pronti ad ascoltare proposte per il mediano.

Poi non c'è stata mai una trattativa vera fra le parti, bisogna tenere in considerazione questa cosa, perché comunque Locatelli è il capitano ma non mi è sembrato che ci fosse il veto per cederlo".

Juve, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'La gestione di David è imbarazzante'

La situazione Jonathan David esposta da Momblano ha acceso la discussione fra i tifosi: "Non capisco perché non gioca David, l'unico che è di nostra proprietà e che è un grande bomber. Dobbiamo puntare adesso su dei giocatori e continuare con questi così che possono amalgamarsi meglio", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La situazione che riguarda David è imbarazzante. Stiamo sprecando il talento di un calciatore che, magari non fa strabuzzare gli occhi, ma sia in nazionale che in Francia col Lille ha fatto numeri stagionali anche meglio del Mbappe di Parigi".