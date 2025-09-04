Nelle scorse ore, il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui ha sottolineato come la Juventus, senza un direttore sportivo in carica in questa sessione di calciomercato, sia riuscita a fare meglio di club come Roma e Milan.

Calciomercato, Pedullà: 'Meglio non avere il ds come la Juventus piuttosto che averlo ed essere in apnea come Roma e Milan'

"Meglio non avere un ds come la Juventus, che ha fatto tutto con Comolli, che averlo e andare in apnea come Roma e Milan", così ha esordito Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su YouTube.

Il giornalista ha proseguito: "Per me il mercato dei bianconeri è da 7 e mezzo, almeno per quanto riguarda le entrate. Comolli ha ottenuto quello che ha voluto, anche se alla Continassa è rimasta la piaga economica Dusan Vlahovic. Ovviamente, non tutte le ciambelle possono uscire con il buco, ma quanto fatto negli ultimi giorni dalla Vecchia Signora a me è piaciuto. Ora spetta a Tudor fare il resto".

Pedullà ha proseguito: "Riferendomi al Milan, il voto a Tare non può essere sufficiente. Questo perché ho letto che molti lo hanno incensato per le cessioni fatte, ma diverse di queste non le ha chiuse lui. Inoltre, non c'è stata connessione con Furlani per diverse cose e credo che un direttore sportivo debba avere autonomia, perché una società deve avere una struttura che prevede il presidente come figura apicale, un ds e poi un allenatore.

Se poi penso alle parole spese da Tare nel pre-partita di Lecce-Milan nei confronti di Jimenez e di una sua possibile uscita verso la Roma, allora il voto scende direttamente a 5".

Il giornalista ha concluso parlando della Roma: "Massara per me merita il voto più basso di tutti e spero che non se la prenda. Gli darei 4 e mezzo, perché ha bucato obiettivi di mercato, si è fatto portare a spasso nella vicenda Rios, si è fatto portare a spasso nella vicenda Fabio Silva e ha aspettato troppo Sancho, senza neanche riuscire a prenderlo. Alla fine ha proposto nomi discutibili come Pessina e Dominguez, profili di cui non ho parlato perché mai davvero vicini a sbarcare nella Roma. Allora le strade alternative le devi trovare prima e francamente non puoi andare 2 giorni a Londra per tornare a mani vuote.

Non ce l’ho con Massara, anzi, quando arrivò nella Capitale lo elogiai definendolo un professionista importante. Detto questo, non è stato all'altezza del mercato che avrebbero dovuto fare i giallorossi".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Non sono d'accordo su Massara, nonostante i problemi col FFP ha puntellato la squadra'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Da juventino provo stima e fiducia nella dirigenza societaria. La Juve ha una proprietà visibile e ricca che nonostante tutto mira alla sostenibilità delle spese. Al contrario di squadre che da anni sono intruse nel campionato, in primis l'Inter" scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Su Massara non sono d'accordo, squadra con problemi di FFP, ha trattenuto tutti i migliori che potevano fargli fare più mercato, ha puntellato la difesa con due talenti".