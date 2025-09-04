Nel mercato estivo, İlkay Gündogan è stato proposto alla Juventus, come ha rivelato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “İlkay Gündogan, nuovo centrocampista del Galatasaray, offerto come opportunità a parametro zero sia all’Inter che alla Juventus nel corso di diverse conversazioni con i suoi agenti, una delle agenzie più importanti in Europa che rappresenta diversi giocatori. Non si trattava quindi di incontri organizzati esclusivamente per Gündogan, ma il suo nome è stato discusso, la possibilità di procedere con Gündogan a parametro zero”.

Retroscena di mercato

L’interesse per il centrocampista tedesco era chiaro, considerando il suo curriculum di alto livello e la sua esperienza nel Manchester City, club nel quale ha militato per diversi anni vincendo numerosi trofei. Gündogan, classe 1990, rappresenta un profilo in grado di dare qualità, esperienza e visione di gioco al centrocampo di qualsiasi squadra di alto livello. Nonostante l’offerta vantaggiosa, la Juventus ha deciso di non procedere con l’acquisto, come conferma Romano: “Ritenuto in uscita dal Manchester City e visto come un’opportunità perché Gündogan aveva una forte voglia di insomma firmare per un club che giocasse la Champions League. Gündogan crede, da quello che mi risulta fermamente, di poter ancora essere assolutamente competitivo.

Vuole giocare con continuità per mantenere la sua forma, ma anche perché ama il gioco del calcio, insomma, vuole mantenere questo livello di condizione ed è stato offerto sia all’Inter, che ha declinato dopo aver preso Diouf, sia alla Juventus, che invece in quel reparto ha scelto di non intervenire. Nonostante fosse stata offerta questa opportunità, ripeto, a costo zero e senza pagare il cartellino, dopo l’uscita di Douglas Luiz, la Juventus ha scelto anche di non procedere”.

Il mercato estivo si è chiuso con decisioni precise da parte della Juventus, che ha valutato attentamente le opportunità, ma ha deciso di puntare su altri profili rispetto a Gündogan. La scelta di non procedere a parametro zero con il centrocampista tedesco conferma come la società bianconera stia seguendo una strategia ponderata, orientata alla costruzione di un gruppo equilibrato e in linea con le esigenze tattiche dell’allenatore.

Nonostante l’assenza di Gündogan, la Juventus guarda avanti, pronta a sfruttare i nuovi innesti per affrontare le sfide future con competitività e determinazione.

Zhegrova pensa alla gara contro l’Inter

La scelta di non intervenire sul mercato per Gündogan appare legata a un progetto tecnico specifico e alle esigenze del reparto di centrocampo bianconero. La Juventus ha preferito concentrarsi su altri obiettivi, chiudendo il mercato con gli acquisti di Loïs Openda ed Edon Zhegrova. Openda, attaccante belga, rappresenta un rinforzo importante per l’attacco, mentre Zhegrova, esterno kosovaro, ha avuto un periodo di stop a causa di problemi fisici. Il giocatore kosovaro era fermo dal 14 dicembre 2024 a causa di una pubalgia, ma ora si è ristabilito e punta a ritrovare minuti in campo.

In questa pausa, Zhegrova è rimasto a Torino per rimettersi in forma e recuperare la condizione necessaria per rendere al meglio. La sensazione è che il numero 11 bianconero sarà convocato per il prossimo match contro l’Inter e potrebbe giocare qualche minuto, anche se difficilmente avrà molti minuti nelle gambe. Questo rientro rappresenta un’opportunità sia per il giocatore che per la squadra, che potrà contare su un’alternativa offensiva di qualità nel finale di stagione.